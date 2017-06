Cât se plătește pentru consumul de date după eliminarea tarifelor de roaming

Articol scris in ECONOMIE

ANCOM a anunţat că, din 15 iunie 2017, datele (internetul mobil – MB/GB) consumate în roaming în statele membre UE, dar și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein (SEE) se scad din resursele naționale incluse în abonamente sau extraopțiuni, potrivit mecanismului „Roam like at home”, iar după epuizarea acestora consumul va fi tarifat la fel ca în România.

Totuşi, furnizorii au posibilitatea de a defini limite minime ale unei utilizări rezonabile a serviciilor de date, care pot fi mai mari sau mai mici decât traficul naţional inclus în abonament / (extra)opţiune, depinzând de preţul acestuia. Limita rămâne neschimbată indiferent de consumul de date realizat la nivel naţional înainte de intrarea în roaming. În cazul în care furnizorii nu stabilesc o limită de utilizare rezonabilă a datelor în roaming în UE/SEE, datele consumate în roaming în UE/SEE se tarifează identic celor consumate în România.

Pentru a-i sprijini pe cei care doresc să se informeze înainte de a pleca într-o călătorie într-o țară din Uniunea Europeană cu privire la câți MB sau GB pot consuma în roaming fără taxe suplimentare, în limita unei utilizări rezonabile, ANCOM a dezvoltat o aplicație care poate fi accesată la adresa http://www.ancom.org.ro/roaming-_3767.

Aplicația calculator limită date ”Roam like at home”

Pentru a ușura estimarea limitei de utilizare rezonabilă a datelor pe care utilizatorii le pot consuma în roaming în UE/SEE, ANCOM a dezvoltat o aplicație tip widget, accesibilă la adresa http://www.ancom.org.ro/roaming-_3767.