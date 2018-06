Căsuţa bunicii, poarta gastronomică către meleagurile pitoreşti

Articol scris in REPORTAJ

“Pâinea albă este povestea vieţii mele, a copilăriei mele.”

Sunt sigură că fiecare dintre noi avem amintiri legate de casa bunicilor, de copilăria la ţară sau de mirosul prăjiturilor făcute de bunica. Iată deci, de ce spun asta. Mergând într-o zi ploioasă prin Piaţa Flora, dau de Căsuţa bunicii, un magazin de panificaţie şi produse tradiţionale. Mirosul de pâine proaspăt scoasă din cuptor parcă împânzea toată strada. Nu am ezitat şi am intrat imediat. Aşa am întâlnit-o pe proprietara localului, doamna Voichiţa Groza. Interpret de muzică populară, iubitoare de tot ce înseamnă folclor, doamna Groza a fost de acord să-mi povestească despre înfiinţarea acestei afaceri, despre povestea care se ascunde în spatele acestor produse de panificaţie.

Fiecare produs care se găseşte în magazin are o poveste. De la decorurile de pe pereţi şi până la plăcintele cu brânză dulce, toate au în comun un lucru: iubirea de folclor şi tradiţie. Pasiunea de a transmite mai departe gustul de mult uitat al produselor tradiţionale, vine din familia doamnei Voichiţa. “Am locuit la ţară, acolo unde la vârsta de 10 ani fetele trebuiau să ştie să facă pâine, să ştie rândul casei. Cele mai multe reţete le-am învăţat de la bunica. Ea mi-a deschis calea spre arta culinară. Cea mai dragă reţetă e reţeta de pâine făcută în cuptor. Mirosul acesteia mă bucură şi azi, fiind un reper important atunci când îmi aduc aminte de copilărie. Pâinea albă este reţeta vieţii mele, a copilăriei mele. De altfel, cozonacii tot de la bunica am învăţat să-i fac. În copilărie vedeam gătitul ca pe o corvoadă. Însă acum, corvoada s-a transformat în pasiune.”

Pasionată de tot ce înseamnă tradiţie şi folclor, doamna Voichiţa Groza este şi moderator de emisiuni de folclor, dar şi interpret de muzică populară. “Toate pasiunile mele sunt surori gemene. Cercetând partea de folclor, descoperi şi partea de tradiţie. Iar de aici ajungi uşor şi la partea culinară.”

Ca să săpăm şi mai adânc în poveste, doamna Voichiţa ne-a mărturisit că deţine o colecţie de 60 de costume populare din zona Transilvaniei, cu o vechime de 80-90 de ani. Decoraţiunile interioare care se găsesc înăuntrul magazinului sunt tot ale dânsei, având fiecare o vechime de aproape un secol. Blidele de lut fac parte din ceramica veche, iar cele de pe pereţii magazinului intră în categoria de ceramică nouă, apărute după Primul Război Mondial, sub influenţa Austro-Ungariei. De altfel, şi pernele care se găsesc aşezate în partea stângă a magazinului sunt ţesute în războiul de cusut, pe pânză de cânepă şi umplute cu paie. Magazinul nu găzduieşte doar de-ale gurii, ci şi obiecte cu poveşti agăţate de ele, obiecte dragi doamnei Voichiţa, care însufleţesc atmosfera şi locul. Când intri în magazin, parcă timpul se opreşte la odihnă, iar mirosul îmbietor te transpune în vremuri de mult uitate, pe vremea când orice gând era ascultat de natură, iar viaţa la ţară era un colţ de Rai în care te regăseai mereu.

Ciocolata de casă, prăjitura cu măr (preferata tuturor atunci când vebeau sărbătorile), plăcintele umplute cu brânză, varză şi diferite gemuri de fructe, dar şi un fel mai special de pizza sunt doar câteva dintre bunătăţile care se găsesc în magazin. Venind din zona Sălajului, doamna Voichiţa îşi doreşte să aducă cât mai multe produse din toată ţara, pentru a varia gama de produse aflate la îndemâna cumpărătorilor. “Cu timpul ne vom extinde, dar acum muncim la dezvoltarea de produse aici.”

Ştiţi că, esenţele tari se ţin în sticluţe mici. Ei bine, aşa este şi în cazul acestui magazin. În câţiva metri pătraţi poate încăpea un adevărat răsfăţ culinar, un adevărat tărâm gastronomic ce trebuie adus în atenţia cumpărătorilor, căci ce poate fi mai gustos decât miezul pâinii coapte în cuptor, care îţi aduce aminte de mâinile şi zâmbetul bunicii?

Ştefania Vîţ