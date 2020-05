Cartofii, în topul scumpirilor de primăvară

Articol scris in ECONOMIE

Cartofii, articolele chimice şi serviciile de telefonie s-au scumpit cel mai mult în luna aprilie a acestui an faţă de martie, în timp ce ouăle, combustibilii şi unele servicii s-au ieftinit.

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, cartofii s-au scumpit cu 8,96% în luna aprilie a acestui an faţă de luna anterioară. Faţă de decembrie 2019, cartofii s-au scumpit cu 21,67%. În schimb, ouăle s-au ieftinit cu 1,27% în aprilie, faţă de luna precedentă, iar faţă de decembrie 2019 au avut preţuri mai mici cu 3,03%.

Articolele chimice s-au scumpit cu 0,62% în luna aprilie în comparaţie cu martie şi cu 1,11% faţă de luna decembrie 2019. Combustibilii s-au ieftinit cu 2,67% faţă luna anterioară şi cu 8,3% faţă de decembrie 2019. Serviciile de telefonie s-au scumpit în aprilie faţă de luna anterioară cu 0,16% şi cu 0,52% faţă de luna decembrie. În schimb, alte servicii s-au ieftinit faţă de luna anterioară cu 0,33%, dar s-au scumpit cu 2,16% faţă de decembrie 2019.

Rata anuală a inflaţiei a coborât la 2,7% în luna aprilie a acestui an, de la 3% în martie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,72%, serviciile cu 3,06%, iar mărfurile nealimentare cu 0,53%. Preţurile de consum în luna aprilie 2020, comparativ cu martie, au urcat cu 0,26%, iar faţă de decembrie 2019 avansul a fost de 1,42%. Rata anuală a inflaţiei, calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum este 2,3%. Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2019 – aprilie 2020) faţă de precedentele 12 luni (mai 2018 – aprilie 2019), calculată pe baza Indicelui Preţurilor de Consum, este 3,6%. Prognoza de inflaţie a Băncii Naţionale a României pentru acest an este de 3%.