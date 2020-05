Cartel ALFA se teme că pensiile nu vor creşte

ECONOMIE

Cartel ALFA a transmis guvernului o scrisoare dechisă, în care afirmă că „guvernul se pregătește pentru modificarea cadrului legislativ existent”, pentru a nu aplica creșterea punctului de pensie, fiind astfel loviţi pensionarii, în majoritate beneficiari de „pensii mizere, la limita subzistenței”.

Confederaţia solicită ca o eventuală modificare a legii pensiilor „să fie rezultatul unei dezbateri publice, a unei justificări serioase”, precum şi a unei analize de ansamblu a sistemului de pensii, cu modificări la întregul sistem, care să „corecteze deciziile populiste și orientate către interese de grup din perioadele precedente”. Cartel ALFA readuce în atenţie faptul că „legea inițială prevedea că orice persoană care are un venit de minim trei salarii minime pe an era obligată să contribuie la sistemul public de pensii”, iar „această regulă nu se mai aplică în prezent”, astfel că „întregi categorii de persoane (avocați, notari, lucrători independenți etc.), aproximativ un milion de cetățeni, unii dintre aceștia obținând venituri mult mai mari, nu plătesc contribuții în sistemul public de pensii”.

Cartel ALFA susţine că „trebuie eliminate din sistemul public diversele mecanisme de pensii pentru diverse grupuri, ne-acordate pe bază de contributivitate, care reprezintă în realitate pensii ocupaționale, prin direcționarea lor către piloanele III și IV de pensii, respectiv pensiile ocupaționale și pensiile facultative”. Conform confederaţiei, în Pilonul I şi II, „care este public și universal, trebuie să contribuie toată lumea și să beneficieze toată lumea după aceeași regulă”. Astfel ar trebui „reglementate pensiile de serviciu în așa fel încât să se elimine situația aberantă ca pensia să fie mai mare decât venitul salarial”.

De asemenea, în scrisoare se afirmă că ar trebui „finalizată și îmbunătățită legislația care guvernează Pilonul II de pensii administrat privat”, deoarece „nu avem încă reglementat modul în care se vor calcula pensiile din acest sistem, cum și de către cine vor fi acordate”. Cartel ALFA consideră că este nevoie de „garantarea prin lege a siguranței sistemului, prin impunerea unor randamente minime, care să depășească rata inflației”.

“În aceste condiții de criză sanitară, transformată în criză economică și socială, a lovi în categoriile cele mai sărace, păstrând și întărind privilegiile privilegiaților este un gest politic cinic și sinucigaș, care va afunda clasa politică, odată cu întreaga societate” se mai spune în scrisoarea confederaţiei.

În final, Cartel ALFA solicită convocarea Consiliul Național Tripartit de Dialog Social pentru „o analiză profundă (…) a sistemului de pensii din România (Pilonii I, II, III și IV).