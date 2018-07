Campionatele Europene de Tenis de Masă pentru Tineret STAG, Cluj – Napoca 15 – 24 iulie. Sportivi de mare valoare în loturile României!

O singură zi a mai rămas până la startul oficial al celei de a 61 – a ediţii a Europenelor de Tenis de Masă pentru Tineret STAG – duminică 15 iulie, ora 9. 00 -, ediţie cu un număr record de participanţi – peste 800 de sportivi; 48 de ţări -, provocare pentru federaţia de specialitate şi preşedintele acesteia, Cristinel Romanescu.

Startul îl dă întrecerea pe echipe, fiind prezente 39 echipe de junioare, 42 de juniori, 40 de cadete şi 34 de cadeţi. Cifre care dau măsura reală a importantului eveniment sportiv, cel care transformă Clujul, preţ de zece zile, într-o veritabilă Capitală a tenisului de masă juvenil. Şi nu numai dacă avem în vedere legendele invitate, mă gândesc acuma la distinsa doamnă Ella Constantinescu, la Radu Negulescu, la mulţi invitaţi de seamă care şi-au confirmat prezenţa.

Organizator este FRTM – ul – preşedinte Cristinel Romanescu, vicepreşedinte Nicolae Ochiană, director marketing şi director turneu Beatrice Romanescu, antrenor federal Viorel Filimon; Colcer Ionaş/preşedintele Comisiei de arbitri -, organizarea făcându-se sub autoritatea Uniunii Europene de Tenis de Masă/ETTU.

România intră în competiţie cu patru echipe, junioare, juniori, cadete şi cadeţi, gândurile îndreptându-se doar spre clasări în primele trei locuri. Realizabile dacă luăm în calcul rezultatele ultimilor ani: junioarele campioane europene în 2016 (Zagreb) şi 2015 (Bratislava); Adina Diaconu campioană europeană de junioare în 2016 şi locul 3 în 2017; Tania Plăian campioană cadete dublu 2016; Cristian Pletea campion european la dublu şi vicecampion la individual în 2017; Rareş Şipoş locul 3 la juniori în 2017; Şipoş/Pletea locul 2 la dublu cadeţi,…

2017 a fost un European pentru Tineret bun pentru loturile României, competiţie desfăşurată în Portugalia, la Guimaraes, ediţia cu numărul 60: locul 2 junioare echipe în componenţa Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Tania Plăian, Mihaela Plăeaşu * Cristian Pletea – aur la dublu, alături de rusul Denis Ivonin * Adina Diaconu – locul 3 junioare * Cristian Pletea – locul 2 juniori * Rareş Şipoş – locul 3 juniori * Adina Diaconu/Cristian Pletea – bronz dublu mixt * România juniori – locul 3 în componenţa Cristian Pletea, Rareş Şipoş, Dragoş Oprea, Florin Spelbuş *Elena Zaharia – locul 3 cadete. Avem ocazia de a-i vedea şi la ediţia din 2018. Dacă e să analizez strict statistic anul 2017, seniori – juniori – cadeţi, atunci trebuie să scriu despre un total de 19 medalii (5 aur – 5 argint – 9 bronz).

Cum am menţionat, România intră în competiţie cu patru echipe, pe care le şi prezint în rândurile care urmează…

Junioare

•Ana Cristina Barbu/CSS Slatina

•Andreea Dragoman/Mediaş

•Andreea Huduşan/CSS Slatina

•Elena Oprea/CSM Bistriţa

•Tania Plăian/CSM Bistriţa

•Luiza Popescu/CSS Craiova

•antrenori Petre Arnăutu, Felicia Coneschi

Echipa face parte din grupa D, alături de Franţa, Germania şi Spania.

Naţionala de junioare a reuşit de-a lungul celor 60 de ediţii, nu mai puţin de 10 titluri continentale (1956, 1958, 1959, 1987, 2006, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) plus alte 10 clasări pe locul 2.

Juniori

•Rareş Şipoş/CSM Cluj(numărul 1 în clasamentul ETTU juniori, iunie 2018

•Cristian Pletea/LPS Constanţa

•Dragoş Oprea/CSM Buzău

•Mihai Nemaciuc/CSM Bistriţa

•Mihai Zanfir/CS Pristavu Câmpulung

•Darius Toma/CSM Bistriţa

•antrenori Mădălin Ionaşcu, Alexandru Gheorghe

Juniorii fac parte din grupa A, cu Polonia, Slovacia, Turcia

La nivel de Europene juniori, sunt de menţionat două titluri, 1958 şi 1994) şi un loc 2 în 1988.

Cadete

•Luciana Mitrofan/Farul Constanţa

•Irina Rus/CSM Arad

•Ioana Sângeorzan/LPS Bistriţa

•Elena Zaharia/LPS Constanţa

•antrenori Marian Filipaş, Cristian Podar

Grupa cadetelor noastre este abordabilă prin prisma tragerii la sorţi, cu Republica Moldova, Belgia şi Italia

Echipa de cadete a obţinut 8 titluri continentale (1980, 1985, 1987, 2003, 2004, 2008, 2013, 2014), plus alte zece locuri 2.

Cadeţi

•Dragoş Bujor/Steaua Bucureşti

•Iulian Chiriţă/CS Pristavu Câmpulung

•Darius Movileanu/Steaua Bucureşti

•Andrei Tomică/Steaua Bucureşti

•antrenor Emilian Bulbuc

Numai trei echipe fac parte din grupa E, România, Serbia şi Bulgaria

Cadeţii bifează doar două titluri europene, 1982 şi 1998, la care se adaugă alte două locuri 2 (1984 şi 2014)

Programul echipelor României, duminică 15 iulie

•România – Slovacia (juniori; grupa A, masa 1, 9. 00)

•România – Belgia (cadete; grupa B, masa 11, 9. 00)

•România – Germania (junioare; grupa D, masa 1; 11.10)

•România – Polonia (juniori, grupa A, masa 2, 15. 30)

•România – Republica Moldova (cadete, grupa B, masa 13, 15. 30)

•România – Franţa (junioare, grupa D, masa 2, 17. 30

•România – Bulgaria (cadeţi, grupa E, 19. 30)

Între favoriţi…

Germania îi are în lot pe Anastasia Bondareva, Franziska Schreiner (la junioare), Cedric Meissner, Fan Bo Meng, Benno Ohme (la juniori), Leonie Berger, Annett Kaufmann, Sophia Klee (cadete), Mike Hollo, Hannes Hormann (cadeţi),… Rusia a venit cu Vladimir Sidorenko, Maksim Grebnev (juniori), Elizabet Abraamian, Ekaterina Zironova, Anastasia Kolish (junioare), nu sunt singurii, desigur.

Franţa îi are favoriţi între alţii, pe Irvin Bertrand, Lilian Bardet, Bastien Rembert, Leo De Nodrest (juniori), Lucie Gauthier, Leili Mostafavi, Isa Cok, Camille Lutz (junioare), Myshaal Sabhi, Fabio Rakotorimanana, Felix Lebrun (cadeţi), Prithika Pavade, Chloe Chomis (cadete),…

Grecia îl are ca primă vedetă pe Ioannis Sgouropoulos, aur juniori anul trecut, în Portugalia, numărul 2 în clasamentul ETTU juniori.

Oficialii…

Arbitru al turneului este Vincent Blanchard (Franţa) * director turneu Beatrice Romanescu * Deputy Referees . Andreas Savva (Cipru), Stuart Sherlock (Anglia), Carlos Silva (Portugalia), Karen Touge (Anglia) şi Pieter van der Hammen (Olanda) * Umpire Manager – Isabelle Beumier (Belgia) * manager turneu Dimosthenis Messinis (Grecia).

10 zile…

Turneul începe duminică 15 iulie (competiţia pe echipe ţine până joi 19 iulie, când sunt programate finalele pe chipe), având ca ultimă zi de întreceri marţi 24 iulie (odată cu finalele la simplu, dublu şi dublu mixt).

Să fim alături de echipele României încă din prima zi. Să ne bucurăm de tenisul de masă al tinerilor, seniorii de mâine. Să ne bucurăm de sport la rang de artă, în spiritul celui mai desăvârşit fair – play. Şi nu în ultimul rând, să ne bucurăm că această importantă competiţie are loc la Cluj – Napoca, oraş în care Polivalenta are deja alte două evenimente majore desfăşurate, Campionatele Europene de gimnastică artistică (aprilie 2017), respectiv EuroBasket (august – septembrie 2017).

Demostene ŞOFRON