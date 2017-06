CĂMAŞA TRADIŢIONALĂ DE MĂRGĂU – ÎN EXPOZIŢIE DE ZIUA IEI

Articol scris in CULTURA

Muzeul Etnografic al Transilvaniei vă invită vineri, 23 iunie 2017, ora 13, la sediul instituţiei din str. Memorandumului nr. 21, Cluj-Napoca, la vernisajul expoziţiei Decor, eleganţă, stil – cămaşa femeiască tradiţională de Mărgău. Alegerea datei vernisajului nu este întâmplătoare. Muzeul Etnografic al Transilvaniei s-a alăturat de la bun început iniţiativei comunităţii online ”La Blouse Roumaine” de a sărbători Ziua Universală a Iei, oferind publicului vizitator în mod regulat, în jurul Sânzienelor, câte o expoziţie care pune în valoare exemplare rare şi valoroase din colecţia de cămăşi a instituţiei. În anul 2015 am prezentat o selecţie amplă din colecţia Brătianu–Cantacuzino, în anul 2016 am abordat, în paralel, problema respectării statutului piesei originale de port şi cea a cultivării tradiţiei în costum prin replici şi piese de inspiraţie tradiţională, cu implicarea membrilor grupului „Semne cusute”. Anul acesta am ales să prezentăm o selecţie de cămăşi originale, de mare vechime, dintr-o zonă restrânsă: comuna Mărgău, situată în Depresiunea Călăţele, judeţul Cluj. Majoritatea pieselor expuse au fost colecţionate de inimoasa învăţătoare Maria Panea, originară din localitatea Mărgău, şi a fost donată muzeului în anul 1975, actuala expoziţie reprezentând un gest de recunoştinţă adus acestei atitudini de înaltă ţinută civică.

Este foarte rar ca un muzeu să posede o colecţie atât de mare – peste 350 de exemplare – dintr-un singur tip de artefact şi dintr-o singură comună. O asemenea situaţie face posibilă o analiză aprofundată a bogăţiei stilistice, a evoluţiei structurale, a decorului, a tehnicilor de ornamentare întâlnite la somptuoasa cămaşă mărgăoană. În acelaşi timp, expoziţia constituie un omagiu adus fetelor şi femeilor de odinioară, care – creând aceste piese de mare diversitate decorativă şi înaltă valoare artistică – au generat un fond inestimabil de modele pentru creatoarele contemporane dornice să se conecteze la fluxul creator al artei tradiţionale. Prin acest demers expoziţional, muzeul nostru îşi reafirmă vocaţia sa de punte cognitivă şi afectivă între trecut şi prezent – precizează organizatorii.

Expoziţia poate fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10-18, în perioada 23 iunie – 30 iulie 2017.