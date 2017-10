Bota despre „metroul lui Boc”: „Municipiul Cluj-Napoca are nevoie urgentă de un program pentru îmbunătăţirea circulaţiei”

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Deputatul PSD, Sorin Bota, vicepreşedinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Cameră şi fost Secretar de Stat în Ministerul Transporturilor, califică drept neserioasă propunerea administraţiei locale, condusă de primarul Emil Boc, de realiza o linie de metrou ce va putea fi funcţională cel mai devreme peste 10-15 ani.

Prezent într-o emisiune la un post local de radio, deputatul PSD Sorin Bota a afirmat, cu privire la traficul infernal din municipiul Cluj Napoca, că la momentul actual administraţia locală este lipsită de viziune, neavând nici o soluţie pentru prezent în vederea descongestionării traficului în municipiu.

„Municipiul Cluj-Napoca are nevoie urgentă de un program pe termen scurt pentru îmbunătăţirea circulaţiei şi a traficului, asta pe lângă planurile pe termen mediu şi lung, care ar fi trebuit ca la această oră să se afle în implementare, nu în fază de studiu. Angajaţii din administraţia clujeană responsabili de blocarea circulaţiei din oraş ar trebui daţi afară de către primarul Emil Boc, primar care până la această oră nu are o strategie şi un program bine definit, dar care ne propune realizarea unui studiu ce ar putea conduce la finalizarea unui tronson de metrou undeva peste 15 ani, când domnia sa cu siguranţă nu va mai fi primar”, a spus Bota. În opinia deputatului social-democrat, această propunere şi perspectivă este una neserioasă din partea administraţiei locale „care promite ceva într-un viitor atât de îndepărtat, dar care azi, pe termen scurt, nu are nici o soluţie”, a punctat parlamentarul, despre care, surse din PSD, susţin că ar putea fi noul ministru al Transporturilor.

Conştient că populaţia municipiului se îndreaptă, încet dar sigur, spre o jumătate de milion de locuitori, primarul Boc afirma, săptămâna trecută, la un post de radio „de casă”, că municipalitatea intenţionează să realizeze un proiect – în opinia edilului, foarte important, dar şi foarte scump – care, susţine Boc, va ajuta… peste 15 ani, la descongestionarea traficului în oraş.

Fantasmagoria o reprezintă construirea unei linii de metrou, în oraşul în care toate dealurile se surpă (cel mai recent exemplu fiind dealul Lomb, unde, din cauza alunecărilor de teren nu se poate realiza drumul de acces spre Parcul Industrial Cluj Innovation). Mai mult, primarul spunea că municipalitatea a decis deja realizarea unui studiu de prefezabilitate prin care să se identifice traseul, costurile, modalităţile de finanţare şi cum poate fi realizat practic acest lucru, deoarece, în opinia edilului, ideea de a avea „măcar” o linie de metrou la Cluj în următorii 10-15 ani nu poate fi evitată.

Problema, pe lângă multe altele, este că, potrivit primarului, singura soluţie financiară pentru realizarea investiţiei este contractarea de către primărie a unui împrumut pe o perioadă de până la 30 de ani. „Valoarea unui asemenea metrou este destul de ridicată, costă câteva sute de milioane de euro, nu pot să spun câte, dar costă câteva sute. Dacă bugetul Clujului de 275-300 de milioane de euro, din care două treimi intră şi ies – la profesori, la asistenţă socială, la tot felul de chestiuni -, rămâne o componentă destul de mică, sub 100 de milioane de euro, pentru ce înseamnă partea de întreţinere a oraşului, de investiţie. Noi din bugetul oraşului nu ne vom putea permite să finanţăm un metrou. Atunci trebuie să îţi gândeşti un plan de finanţare multianual pe 20-25 de ani – dacă se poate – în care să ai în vedere realizarea unei linii din Floreşti până la Apahida, asta să fie linia principală. După aceea se pot face alte linii de conexiune care ne vor permite să ducem la un alt nivel ceea ce înseamnă zone pietonale în centrul Clujului, piste de biciclete, transport relaxat pentru cetăţeni. Oamenii vor putea circula lejer dintr-o parte în alta a oraşului. Mulţi spun că aceste planuri sunt futuriste, că sunt gogoşi, că sunt poveşti. Nu va putea fi evitată această discuţie. Clujul merge în această direcţie. Dacă nu o facem noi o va face altcineva. Va trebui făcută la un moment dat. Astăzi nu avem resurse financiare să putem porni dar repet, noi facem studiile necesare, studiul de prefezabilitate, de fezabilitate, proiectare după aceea se va trece la faza schemei financiare multianuale, cu etapizare. Prima dată faci un tronson după aceea faci un al doilea tronson, astfel încât în 10-15 ani să ai un metrou la Cluj realizat. Cred că nu trebuie evitată discuţia asta”, a afirmat Boc la un post de radio local.

Adriana STUPAR