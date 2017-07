BNS: România încălcă sistematic BNS: România încălcă sistematic drepturile lucrătorilorlor

Articol scris in ECONOMIE

România este singurul stat membru al Uniunii Europene încadrat în categoria ţărilor cu încălcări sistematice ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, potrivit unui document postat pe site-ul Blocului Naţional Sindical (BNS).

Conform BNS, încadrarea în această categorie a fost realizată de Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (CIS), conform indicelui privind drepturile fundamentale ale lucrătorilor. De asemenea, BNS mai arată că încălcările sistematice ale drepturilor fundamentale semnifică faptul că Guvernul şi/sau companiile sunt angajate în acţiuni semnificative pentru a distruge vocea colectivă a lucrătorilor, ameninţându-le astfel drepturile fundamentale, iar faţă de anul trecut România nu a înregistrat nici o îmbunătăţire a situaţiei, stagnând în acest an în aceeaşi situaţie ca în anul anterior.

„Numărul ţărilor care se confruntă cu violenţă fizică şi ameninţări la adresa lucrătorilor a crescut cu 10% în doar un an, potrivit Indicelui anual privind drepturile omului al CIS. Atacuri asupra membrilor sindicatelor au fost documentate în 59 de ţări, alimentând îngrijorarea crescândă în ceea ce priveşte locurile de muncă şi salariile”, se spune pe site-ulBNS.

Potrivit raportului, interesele corporatiste sunt privilegiate în detrimentul lucrătorilor din economia mondială, 60% dintre ţări excluzând categorii întregi din aria de acoperire a legislaţiei muncii.

„Excluderea lucrătorilor de la protecţia asigurată prin legislaţia muncii are ca efect crearea unei forţe de muncă ascunse, pentru care guvernele şi companiile refuză să îşi asume responsabilitatea, inclusiv pentru lucrătorii migranţi, lucrătorii casnici şi lucrătorii cu contracte pe durată determinată. În prea multe ţări interesele comunităţii de afaceri sunt în detrimentul drepturilor fundamentale democratice”, a declarat Sharan Burrow, secretar general al CIS.

Indicele CIS 2017 al drepturilor lucrătorilor analizează 97 de indicatori conveniţi la nivel internaţional pentru a evalua protecţia drepturilor lucrătorilor prin legislaţie şi practică în 139 de ţări. În raport se arată că 84 de ţări exclud anumite categorii de lucrători din legislaţia muncii, mai mult de trei sferturi din ţări le exclud unor categorii sau tuturor lucrătorilor dreptul la grevă, peste trei sferturi din ţări exclud unele categorii sau toţi lucrătorii de la negocierea colectivă.