Biserica Piaristă (strada Universităţii 5)

‘Museum on the Moon’ de Luke Jerram. Luna, oglindă culturală a credinţelor

Artistul britanic expune pentru prima dată în România şi bucuria cea mare este că o face la Cluj – Napoca. Şi nu oricum, ci printr-o instalaţie de mare efect, Museum of the Moon, lucrare de artă “călătoare”, instalaţie de 7 m în diametru. Prezintă trăsătur la 120 dpi (dot per inch, adică măsura clarităţii unei imagini reale, cu alte cuvinte , ceea ce putem să atingem: ecrane, scanere, materiale tipărite (reviste, ziare), practic câte puncte pot să încapă într – un inch). Este imagistica NASA a suprafeţei Lunii.

Avem de a face cu o copie fidelă la scara 1: 500. 000, fiecare centrimetru al Lunii reprezentând de fapt 5 km ai Lunii.

Nu aş insista mult asupra Lunii, informaţiile sunt la îndemâna oricui. Este al 5 – lea cel mai mare satelit natural al sistemului solar şi al doilea obiect ceresc vizibil de pe Pământ (primul este Soarele). Putem vorbi şi scrie multe, foarte multe despre influenţele culturale (mitologie, studii antice, studii medievale, secolul XX, secolul XXI),… Cert că se pot scrie pagini întregi despre Luna care a inspirat şi inspiră în continuare creatori din cele mai diverse arii, de la scriitori la plasticieni, compozitori,…

Luke Jerram (n. decembrie 1974; Bristol; Marea Britanie) este cunoscut prin lucrările sale mai mult sau mai puţin “călătoare” şi ajunge să amintesc Apollo (sculptură), Impossible Garden, Eart, Tribute (la New Royal Liverpool University Hospital), Glass Microbiology, Inhale, Ghost Plane, Tunnel Vision,… Are lucrări în colecţii publice de pe între mapamondul, cum sunt Metropolitan Museum of Art New York, Natural History Museum Kuwait, Museum og Glass (Washington), Museum Micropia (Amsterdam), MUSE (Trento, Italia), Cosmo Caixa (Barcelona),…

Museum of the Moon a fost expusă la Scienceworks Melbourne, Napa Lighted Festival California, Burns & Beyond Festival Edinburgh, Life Science Centre din Newcastle, Joondalup Festival (Australia), Lille, acum în Cetatea Clujului. Şi vă rămâne aici până în 14 decembrie.

