Baschet Masculin / Silvăşan şi Sakic au prefaţat meciul „U” BT Cluj – BC Timişoara

Clujenii au învins BC Timişoara în ambele partide din sezonul regulat, 81-70 şi 93-91.

„U” Banca Transilvania Cluj şi BC Timişoara se reîntâlnesc sâmbătă, 31 martie, la doar o săptămână distanţă de la meciul contând pentru ultima etapă a sezonului regulat în Liga Naţională de baschet masculin, câştigat de campioană cu 93-91. De data aceasta, miza s-a mutat în play-off, iar locaţia este aceeaşi, respectiv Sala Sporturilor „Horia Demian”. Campioana en titre a capotat în prima etapă, pe terenul celor de la Steaua CSM Bucureşti, după ce a controlat cea mai mare parte a jocului. Antrenorul Mihai Silvăşan şi croatul Zeljko Sakic, cel mai bun jucător al clujenilor în meciul cu Steaua, au prefaţat disputa cu bănăţenii, în cadrul unei conferinţe de presă, care a avut loc joi. Primul a avut cuvinte de laudă la adresa timişorenilor, care la rândul lor au pierdut primul joc din top 6, cu CSM Oradea, pe teren propriu, meci în care de la învinşi s-au evidenţiat Mijajlovic, Popa Calotă şi Burdgess: „Timişoara este o echipă bună, care are avantajul omogenităţii, jucători de calitate ce evoluează împreună de ceva vreme. Bănăţenii pot pune probleme oricărui adversar din competiţia internă şi va trebui să fim foarte atenţi. Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat cu Steaua, dar sper să nu repetăm anumite greşeli, care ne-au costat. După cum s-a văzut, am controlat meciul până la un punct, însă n-am reuşit să menţinem aceeaşi intensitate”. La clujeni va reveni, cu ocazia meciului de sâmbătă, slovenul Miha Lapornik, care s-a antrenat normal în această săptămână. MVP-ul partidei cu Steaua, în care a marcat 29 de puncte, internaţionalul croat Zeljko Sakic a declarat că echipa trebuie să rămână concentrată 40 de minute: „Am avut în mână meciul cu Steaua, dar n-am rămas concentraţi până la final şi acest lucru ne-a costat victoria, pe care în mod normal trebuia s-o obţinem”. Etapa a 2-a din top 6 a început vineri, cu partida dintre CSU Sibiu şi Steaua CSM Bucureşti. Sâmbătă se mai joacă CSM Oradea – BCM Piteşti, de la ora 17,15.

Cristian FOCŞANU