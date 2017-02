Baschet / Dragan Petricevic, susţinut de conducerea „U” Cluj

Articol scris in SPORT

În ciuda înfrângerii usturătoare cu Sepsi Sf. Gheorghe, din „sferturile” de finală ale Cupei României la baschet feminin, care a dus la eliminarea Universităţii Cluj din competiţia pe care şi-a propus s-o câştige la începutul sezonului, antrenorul principal Dragan Petricevic se bucură în continuare de susţinerea staff-ului administrativ, în frunte cu preşedintele Liviu Alexa. Acesta din urmă l-a asigurat pe Dragan Petricevic de tot suportul, prin intermediul unui mesaj postat pe facebook. Prin aceasta, sunt demontate zvonurile potrivit cărora antrenorul Dragan Petricevic şi conducerea Universităţii Cluj ar fi avut o discuţie cu privire la posibilitatea unei despărţiri pe cale amiabilă. „Când am pornit la drum, acum un an şi jumătate, nu mi-am închipuit nici o secundă că vom câştiga la loz în plic campionatul sau că vom găsi vreo cupă pe jos. Ca preşedinte al acestei secţii, le transmit fetelor, lui coach Dragan Petricevic şi întregului staff, toată susţinerea mea” se arată în mesajul postat de preşedintele Liviu Alexa pe adresa de facebook a echipei clujene de baschet (Universitatea Cluj Baschet Feminin). Să mai scriem că Universitatea Cluj tocmai şi-a asigurat serviciile americancei Nikki Dixon, în vârstă de 23 de ani. Eliminată din Cupa României, Universitatea Cluj se concentrează pe campionat, care continuă cu partea secundă a sezonului, în care echipele clasate pe locurile 1-6 după 18 etape vor continua lupta pentru titlu. Pe 18 februarie, Universitatea Cluj înfruntă, pe teren propriu, Olimpia Braşov.

Cristian FOCŞANU