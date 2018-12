Baschet / Aruncate la coș de Ziua Națională

Fetele de la Universitatea Cluj au fost egale vice-campioanei preț de două „sferturi”.

Universitatea Cluj o dă pe lângă coș indiferent dacă vorbim de echipa masculină ori de cea feminină. Atât una, cât și cealaltă n-au bătut pe nimeni în acest sezon și, dacă îmi dați voie să fiu pesimist, cred că nu o vor face nici dacă ar juca una împotriva celeilalte! Lăsând gluma la o parte, fetele de la Universitatea au întâlnit, chiar de Ziua Națională a României, Municipal Satu Mare, în cadrul etapei a 8-a din Liga Națională de baschet feminin. Partida s-a jucat în Sala Sporturilor „Horia Demian”, cu aproximativ 150 de fani în tribune, care bănui că n-au avut unde să se refugieze ținând cont de frigul de afară, și a fost câștigată de oaspete cu 70-54, pe „sferturi” 17-18, 13-12, 20-11, 20-13. Nu trebuie să ai cunoștințe temeinice de matematică ca să-ți dai seama că meciul a fost echilibrat până la pun punct. Or acest echilibru s-a rupt în minutul 27, când sătmărencele s-au distanțat la șapte puncte, scor 46-39, după un coș de 3 puncte marcat de Amukamara. Diferența s-a dublat în minutul 34, scor 46-60, Universitatea nemaiavând nici timpul și nici resursele pentru a reveni. Dacă Municipal Satu Mare a înscris șapte coșuri de la distanță, ceea ce înseamnă 21 de puncte, clujencele au marcat doar două coșuri de la linia de 6,25 metri. Principalele marcatoare ale amfitrioanelor au fost Arlesia Morse și Aleksandra Begenisic, cu 17, respectiv 13 puncte. Cu o medie de 17,9 puncte pe meci, Morse este cea mai bună marcatoare a Universității în acest sezon, după cum Begenisic este lidera „recuperărilor”. Pentru Universitatea au mai evoluat Napier (care a fost integralistă), Orban, Bot, Cenean, Părău și Sfârlea. Aflate în lot, Anca Ana, Biszak și Irimieș nu au evoluat deloc. MVP-ul partidei a fost desemnată Andra Mandache, fostă jucătoare la Universitatea Cluj. Aceasta a marcat în ultimul meci 21 de puncte, a reușit nouă recuperări și patru pase decisive. Următorul meci al clujencelor va avea loc pe 9 decembrie, în deplasare, cu actuala campioană, Sepsi Sf. Gheorghe. La începutul materialului am amintit și de echipa masculină a Universității Cluj, care va juca marți, 4 decembrie, pe teren propriu, cu CSM Sighetu Marmației în cadrul etapei a 10-a din Liga Națională, grupa C, a cărei lideră este Municipal Tg. Mureș. CSM Sighetu Marmației ocupă locul secund, în vreme ce Universitatea este deținătoarea „lanternei roșii”, cu nouă înfrângeri. „U” Banca Transilvania întâlnește, miercuri, 5 decembrie, în deplasare, BCM Pitești, în cadrul grupei A. Echipa antrenată de Mihai Silvășan trei jucători convocați la prima reprezentativă, care la mijlocul săptămânii trecute a învins Kosovo, scor 88-83, în preliminariile europeanului de baschet din 2021. Este vorba de Kuti Nandor, Vlad Moldoveanu și Rolland Torok. Kuti Nandor și Rolland Torok au marcat împreună 21 de puncte.

Cristian FOCȘANU