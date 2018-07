Bărbatul cu cele mai lungi unghii din lume şi le-a tăiat şi le-a expus la muzeu

Articol scris in MAGAZIN

Un indian în vârstă de 82 de ani, deţinător al recordului mondial Guinness pentru cele mai lungi unghii la o mână, a făcut în sfârşit pasul de a şi le tăia, în cadrul unui eveniment desfăşurat săptămâna aceasta la New York, informează UPI.

Shridhar Chillal din Pune, India, s-a aflat la muzeul ‘’Ripley’s Believe it or Not!’’ din Times Square, una dintre atracţiile turistice cele mai populare din New York, unde a renunţat în sfârşit la unghiile de la mâna stângă pe care nu şi le-a mai tăiat de când avea 14 ani.

Chillal, care a intrat în cartea recordurilor începând din anul 1979 când unghiile de la mâna sa stângă au atins lungimea de 219,71 centimetri şi le-a lăsat să crească până au ajuns la dimensiunea totală de 909,57 centimetri cât măsurau când au fost tăiate.

Bărbatul a declarat că după deceniile în care s-a luptat cu greutatea unghiilor a rămas cu incapacitatea permanentă de a-şi deschide palma şi de a-şi mişca degetele. ’’Am dureri. La fiecare bătaie a inimii toate cele cinci degete, încheietura, cotul şi umerii mă dor foarte tare şi am mereu o senzaţie de arsură la vârful unghiei’’, le-a mărturisit el reprezentanţilor Guinness World Record.

Unghiile tăiate au fost expuse la muzeul ‘’Ripley’s Believe it or Not!’’ din New York.