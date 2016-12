Bărbaţii care îşi cresc singuri copiii au o sănătate fizică şi mentală mai fragilă

Articol scris in Sănătate

Bărbaţii care îşi cresc singuri copiii au o stare de sănătate fizică şi mentală de două ori mai fragilă în comparaţie cu semenii lor care au partenere de viaţă, potrivit unui studiu realizat recent în Canada, informează BBC, citat de AGERPRES.

În Statele Unite, 27% dintre familii sunt monoparentale, în Marea Britanie – 25%, iar în Canada – 16%, notează Maria Chiu de la Universitatea din Toronto, cercetător-şef al studiului, în publicaţia de specialitate ”Journal of Epidemiology and Community Health”. ”Creşterea copiilor în cadrul familiilor monoparentale are efecte negative asupra sănătăţii adulţilor, cunoaştem acest lucru de ceva vreme, însă puţine studii se concentrează asupra taţilor singuri”, a declarat aceasta.

Chiu şi echipa sa au studiat date cuprinse în cercetarea Canadian Community Health Surveys, realizată între anii 2001 şi 2013, în care sunt cuprinşi 1.058 de taţi singuri.

Circa 12% dintre părinţii din familiile monoparentale au o sănătate precară, pe o scară cu cinci trepte notate de la ”precar” la ”excelent”. În urma analizei s-a observat că starea fizică şi mentală a taţilor singuri era de două ori mai şubredă în comparaţie cu semenii lor care aveau partenere de viaţă.

În Canada, numărul taţilor singuri a crescut cu o rapiditate mai mare decât cel al mamelor singure, ajungând la 21% din familiile monoparentale, menţionează echipa lui Chiu. ”Gospodăria cu taţi singuri este tipul de familie cu cea mai mare creştere în Canada”, a declarat şi Terrance Wade de la Universitatea Brock din Ontario, care nu a fost implicat în acest studiu.

Taţii singuri trec prin stări de stres şi de încordare similare cu cele trăite de mamele aflate în aceeaşi ipostază, fapt cauzat foarte probabil de venitul scăzut şi de lipsa locului de muncă, mai atrag atenţia cercetătorii. Majoritatea bărbaţilor care îşi cresc singuri copiii, care au fost incluşi în analiză, aveau peste 45 de ani şi fuseseră căsătoriţi. Unul din cinci avea un venit sub 30.000 de dolari, iar 15% nu aveau loc de muncă. De asemenea, unul din cinci era diagnosticat cu două sau mai multe boli cronice, iar unul din zece avea tulburări afective sau anxioase.

Cercetătorii au mai arătat că în comparaţie cu mamele care îşi cresc singure copiii, taţii care fac acelaşi lucru mănâncă mai puţine fructe şi legume şi au mai multe şanse de a fi supraponderali şi de a manifesta un consum excesiv ocazional de alcool.