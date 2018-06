Banii sau viaţa

Articol scris in EVENIMENT

Cluj-Napoca a intrat din nou pe ‘’harta’’ jafurilor bancare din România. O agenţie a Băncii Transilvania din Cluj-Napoca a fost jefuită, luni după amiază, de un bărbat. Toate forţele de ordine din judeţul Cluj au intrat în alertă, însă până aseară anchetatorii nu aveau un cerc de suspecţi. Atacatorul a reuşit să fure aproximativ 20.000 lei.

Potrivit poliţiştilor, atacul a avut loc în jurul orei 15 când în agenţie se aflau două angajate şi trei clienţi. O persoană cu faţa acoperită şi care avea în mână un cuţit a intrat în agenţia BT de pe strada Giordano Bruno şi sub ameninţare a sustras toată suma care era în seif. Deşi una dintre angajate a reuşit să activeze butonul de panică, până la venirea echipajelor de poliţie atacatorul a reuşit să părăsească zona. Din primele cercetări, prejudiciul cauzat ar fi de 20.000 de lei.

La faţa locului au sosit în scurt timp echipaje ale IPJ Cluj, dispozitive ale Jandarmeriei, şi numeroşi agenţi din cadrul structurii de informaţii ale MAI. Zona băncii a fost înconjurată de oamenii de ordine, iar criminaliştii au început să identifice probele din interiorul agenţiei şi să audieze funcţionarii care se aflau în bancă. De asemenea, la ieşirile din Cluj-Napoca s-au constituit filtre de poliţie pentru a verifica maşinile suspecte care intră şi ies din oraş.

”Imediat după sesizarea incidentului, toate echipajele de poliţie au fost mobilizate pe teren în vederea depistării bărbatului în cauză. Urmează să se stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul, suma care a fost sustrasă şi celelalte date de interes pentru soluţionarea cazului. Ancheta este coordonată de către Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul inspectoratului”, arată Poliţia Cluj.

Semnalmentele bărbatului sunt: circa 1,80 – 1,85 metri, vârstă aproximativă 25-30 de ani, constituţie atletică, păr uşor grizonat, tuns scurt, ten uşor măsliniu. Autorul purta o bluză de trening neagră, pantaloni de blugi negri, largi.

Banca Transilvania a anunţat, luni, că banii sustraşi în urma unui jaf la o agenţie din cartierul Dâmbul Rotund din Cluj-Napca sunt asiguraţi.

Totodată, banca a anunţat că acordă întregul suport autorităţilor care se ocupă de procedurile de investigare. „La Agenţia BT Dâmbu Rotund din Cluj-Napoca a avut loc astăzi( luni 18 iunie-n.n.) un jaf în urma căruia a fost sustrasă o sumă de bani. Nicio persoană nu a fost rănită, iar banii sunt asiguraţi. Banca Transilvania acordă întregul suport autorităţilor care se ocupă de procedurile specifice de investigare”, arată BT.

Precizăm că în 2009, o altă agenţei a Băncii Transilvania a fost ţinta unui jaf.

Două persoane înarmate care purtau cagule au intrat într-o agenţie a Băncii Transilvania din cartierul Mănăştur. Unul dintre atacatori l-a imobilizat pe agentul de pază cu un pistol cu electroşocuri, iar celălalt bărbat a început s-o lovească pe casieriţă cu pumnii şi picioarele pentru a o determina să deschisă seiful cu bani. Până la sosirea echipajelor de la firma de pază, atacatorii luat din sertarele casieriei aproximativ 70. de mii de euro, după care au luat-o la fugă printre blocuri. Atacatorii au fost prinşi abia după un an de la comiterea faptei, fiind în cele din urmă la câte trei ani de închisoare cu executare.

În 2008, o altă unitate a aceleeaşi bănci, din Floreşti, a fost spartă. Atunci au fost furaţi 250.000 lei.

C.P.