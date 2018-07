Bani europeni pentru reabilitarea clădirii Reduta

Consiliul Judeţean Cluj încearcă să atragă bani europeni pentru lucrările de reabilitare a Palatului Reduta de pe strada Memorandumului, care găzduieşte găzduieşte Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Edificiul are o încărcătură istorică deosebită pentru românii din Transilvania, aici având loc în anul 1894 procesul memorandiştilor. Necesitatea restaurării acestui monument istoric a rezultat în urma unui Raport de expertiză tehnică întocmit în anul 2016 de către un specialist extern, document care indică faptul că starea fizică a faţadelor clădirii muzeului impune intervenţii majore de renovare. Astfel, în urma obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare, au fost începute, anul trecut, lucrările propriu-zise.

Cum recent a fost lansat Ghidul specific Axei prioritare 5.1 prin care se asigură entităţilor publice din România posibilitatea de a accesa finanţări europene pentru continuarea şi finalizarea investiţiilor demarate din fonduri publice, respectiv decontarea celor realizate până în prezent şi care privesc conservarea, protecţia, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural material şi imaterial, Consiliul Judeţean Cluj a decis să valorifice această oportunitate în favoarea palatului Reduta.

„Beneficiind de acest apel dedicat exclusiv investiţiilor retrospective ce nu au ajuns până în acest moment la faza finală a recepţiei, Consiliul Judeţean Cluj urmăreşte accesarea, prin intermediul P.O.R. 2014-2020, a sumei considerabile de 6.696.464,67 lei, bani europeni care vor fi folosiţi atât pentru restaurarea şi conservarea anvelopei clădirii Muzeului, cât şi pentru digitizarea obiectivelor de patrimoniu din cadrul clădirii. Degrevând, în acest fel, bugetul de investiţii al judeţului Cluj de aproape 1,5 milioane de euro, forul administrativ judeţean intenţionează să realizeze o serie de lucrări la această clădire cu profunde semnificaţii istorice. Principalele lucrări de construcţie propuse în cadrul proiectului european şi care urmează a fi atribuite, prin licitaţie, la finele acestei luni, vizează finalizarea faţadei Nord – cea dinspre strada Memorandumului, continuarea lucrărilor la celelalte faţade, executarea lucrărilor la acoperiş, realizarea lucrărilor conexe interioare, inclusiv hidroizolaţii, precum şi a celor conexe exterioare – amenajare curte, copertină scară subsol, etc. Un element de noutate îl reprezintă includerea, la valoarea iniţială, a costurilor iluminatului arhitectural al faţadei acestui monument istoric cu valoare de patrimoniu, conform reglementărilor Masterplanului elaborat în acest sens de primăria clujeană.

La finalizarea lucrărilor, clădirea-simbol din centrul istoric al Clujului va beneficia de un plus de vizibilitate, fapt ce va genera un impact pozitiv atât asupra activităţii muzeale interne, prin creşterea numărului de vizitatori şi a evenimentelor culturale organizate, cât, mai ales, asupra creşterii valorii şi a atractivităţii ansamblului arhitectonic. Nu în ultimul rând, prin reabilitarea faţadei principale a Muzeului, se va asigura o creştere a siguranţei miilor de pietoni care tranzitează zilnic trotuarul din faţa clădirii.

C.P.