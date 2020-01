Banca Transilvania se alătură ARIR

EVENIMENT Articol scris in ECONOMIE

Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) a anunţat că Banca Transilvania (BT) a devenit membru asociat al ARIR.

Astfel, Banca Transilvania se alătură unui grup de elită de companii membre ARIR, precum Bursa de Valori București, ALRO, Antibiotice, BRK Financial Group Electrica, Electromagnetica, Franklin Templeton – București, Hidroelectrica, Idea Bank, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Purcari, Teraplast și Transelectrica. Banca Transilvania este cea mai mare bancă din România, în funcție de active, cu o cotă de piață de peste 16% și are peste 3 milioane de clienți, dintre care 700.000 sunt clienți creditați. De asemenea, este singura bancă romanească inclusă în clasamentul global Brand Finance Banking 500 din 2019, cu o valoare a brand-ului de 242 milioane de dolari. BT este recunoscută pentru activitatea de peste 25 de ani în sectorul bancar din România și este prima bancă listată la Bursa de Valori București. Valoarea BT a crescut în medie cu 50% pe an de la listare și până în prezent.

Înființată în noiembrie 2018, ARIR este o organizație non-guvernamentală și non-profit, constituită pentru a oferi emitenților actuali și potențiali o platformă de dezvoltare a profesioniștilor în relația cu investitorii și pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicare și guvernanță corporativă. ARIR are ca membri companii listate, companii cu potențial de a deveni companii listate, administratori de fonduri, profesioniști în relația cu investitorii, precum și consultanți. Membrii ARIR au acces la conținut exclusiv pentru implementarea celor mai bune practici în relația cu investitorii și guvernanța corporativă, sesiuni de instruire adaptate nevoilor şi participă la proiecte de dezvoltare a pieței de capital. În cadrul ARIR sunt invitate să adere ca Membru Asociat – companii listate, în curs de listare sau care emit obligațiuni listate, Membru Afiliat – alte companii și Membru Profesionist – persoane cu experiență în IR.

Ne bucurăm că putem să împărtăşim din experiența noastră în piața de capital şi să contribuim la cele mai bune practici ale companiilor în relația cu investitorii. Ei sunt parteneri de bază pentru companiile listate. Pentru fundamentarea deciziilor, investitorii au nevoie de un dialog coerent în urma căruia să-şi construiască încrederea în mediul de afaceri în ansamblu, în potențialul companiei, în calitatea oamenilor care au pornit şi care conduc acea afacere”, spune Mihaela Nădăşan, director general adjunct Instituții şi Piețe Financiare, Banca Transilvania.

“Majoritatea investitorilor activi la bursă au avut măcar o dată în portofoliu acțiunile Băncii Transilvania, companie etalon a pieței de capital din România și cea mai tranzaționată acțiune la Bursa de Valori București. Excelența în Relația cu Investitorii a fost apreciată de investitori și ne bucură să facem în cadrul ARIR o echipă puternică de profesioniști care să contribuie la proiectele importante ale pieței. Îi felicităm de asemenea pentru includerea acțiunilor în indicele FTSE Russell al piețelor emergente, începând din septembrie 2020.”, a afirmat Daniela Șerban, președinte și co-fondator ARIR.