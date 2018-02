Banca Transilvania, primul brand bancar românesc care intră în Clasamentul Brand Finance Banking 500

Articol scris in ECONOMIE

Banca Transilvania este primul brand bancar românesc care intră în topul celor mai valoroase branduri bancare din lume, Brand Finance Banking 500, realizat de firma de evaluare şi strategie de brand Brand Finance şi publicat de revista The Banker. Performanta vine după ce, conform topului Brand Finance Romania 50, apărut în 2017, BT este cel mai valoros brand bancar românesc. ICBC (The Industrial and Commercial Bank of China) şi China Construction Bank ocupa primele două locuri în clasament. USA continua sa fie cel mai bine reprezentat stat în acest top , cu 76 de banci.

Brand Finance evaluează ân fiecare an cele mai valoroase branduri bancare, analiză din care rezultă clasamentul. Brandul Banca Transilvania a fost lansat în 1994, în Cluj-Napoca.