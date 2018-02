Balul Operei 2018. Format nou, în spiritul balurilor europene. Şi toate gândurile duc spre Viena

Ca unul ce am fost la Balul Operei din Viena, pot spune că noul format este într-adevăr în spiritul balurilor europene, luând ca etalon… Viena !

Dacă gândurile organizatorilor se vor materializa – cunoscând oamenii pot spune că sunt create premisele unei seri de bal reuşite -, atunci Clujul va avea un Bal al Operei pe măsura aşteptărilor. Cu o subliniere, la reuşita serii aportul principal îl vor avea spectatorii ! Voi reveni asupra acestei idei.

Am avut ocazia de a vedea live pregătirile pentru Balul de la Staatsoper Viena, ediţia a 63 – a. La fel şi Balul, organizare impresionantă, un număr mare de oameni implicaţi, pentru că nu este deloc uşor să regândeşti scena şi întreaga sală pentru o seară şi o noapte de dans (valsuri, cafe concert, tango,…). Aşa ceva se pregăteşte şi pentru Balul Operei Naţionale Cluj – Napoca, ajuns în 2018 la cea de a 26 – a ediţie.

Ce înseamnă format nou? Prelungirea scenei în sala de spectacol, 180 de locuri dispuse pe margine. Scena şi centrul sălii de spectacol revin celor de deschid Balul – dansatori, solişti, orchestră,.., program de circa două ore -, Balul Operei 2018

Ce înseamnă format nou? Prelungirea scenei în sala de spectacol, 180 de locuri dispuse pe margine. Scena şi centrul sălii de spectacol revin celor de deschid Balul – dansatori, solişti, orchestră,.., program de circa două ore -, după care scena şi podiumul devin spaţiu al dansului, al comunicării, spaţiu al momentelor de neuitat.

Se impune o primă menţiune. Cu ediţia 2018, “Balul Operei a revenit sub egida Operei Naţionale Române din Cluj – Napoca, fiind pentru noi o ocazie deosebită să oferim publicului clujean un repertoriu ales în mod special pentru a celebra Anul Centenarului Marii Uniri. Vream ca ediţia din 2018 să insufle Balului Operei autenticitatea şi strălucirea unui veritabil Bal vienez al Operei, iar premiile de excelenţă vor sublinia, din nou, aprecierea pentru valorile autentice. Iar transformarea, în premieră, a Sălii Mari în sală de bal, va fi o surpriză pe care, suntem siguri, clujenii o vor aprecia foarte mult. Dorim să sprijinim, din profitul realizat şi din donaţii, activitatea tinerilor talentaţi din cadrul Transylvanian Opera Academy, singurul program din România de formare şi perfecţionare a tinerilor artişti de operă”, am citat din cele declarate de Florin Estefan, manager general al ONR clujene.

Premiile de excelenţă…

Trei sunt premiile de excelenţă oferite şi mă refer la Premiul ‘Dimitrie Popovici – Bayreuth’ din partea ONR din Cluj – Napoca (practic, acest nou premiu înlocuieşte Trofeul ‘Lya Hubic’), Premiul ‘Alexandru Fărcaş’ pentru tinere talente şi Seniorii Cetăţii, acesta din urmă din partea Consorţiului Universităţilor clujene (USAMV, Universitatea ‘Babeş – Bolyai’, U. M. F. ‘Iuliu Haţieganu’, Universitatea Tehnică, Academia de Muzică ‘Gheorghe Dima’, Universitatea de Artă şi Design).

Balul Operei 2018 se bucură de susţinerea unor experimentaţi manageri culturali, dacă admiteţi acest termen, cum sunt Daniel Metz şi dr. Matei Miko, de aici şi speranţa subsemnatului într-o seară cât mai reuşită, de poveste dacă se poate. Pentru că multe dintre poveşti au în centrul atenţiei, balul, seara de bal şi cred că am spus multe deja.

Echipa artistică

Regizori sunt Petre Năstase (foto) şi Mihaela Bogdan; dirijor Tiberiu Soare, scenografia Anca Pintilie, coregrafia Pavel Rotaru. Cât priveşte soliştii, se merge pe mâna forţelor locale, vom avea prilejul de a-i (re)vedea şi (re)asculta pe Carmen Gurban, Larisa Ştefan, Diana Ţugui, Viktoria Cormoş, Iulia Merca, Hector Lopez, Sorin Lupu, Andrei Manea, Simonfi Sandor; Andreea Jura, prim balerină; Rareş Munthiu (vioară) şi Vlad Raţiu (prim violoncelist).

La Viena a strălucit soprana Valentina Naforniţă, o veritabilă şi plăcută surpriză. Să vedem cine va străluci la Balul Operei clujene, 2018.

Balul este gândit în două părţi distincte (muzică, foaier), ambele importante în economia serii.

“Personajul principal este… PUBLICUL!”

Discuţia cu regizorul Petre Năstase punctează target – ul principal al serii de sâmbătă, 3 martie : “Îmi doresc mult ca Balul Operei 2018 să aibă un final fericit, acel happy – end pe care şi-l doresc toţi, organizatori, artişti, public. Dar Balul Operei 2018 vrea mai mult, vrea să transmită un mesaj celor care vor veni, să respecte codul ! Bărbaţii în smoking – la Staatsoper s-a purtat smoking şi frac -, femeile în rochii de seară. Este un eveniment monden, el cere o anumită etichetă şi vrem ca această etichetă să fie respectată. Personajul principal este…PUBLICUL ! El va da tonul, de la ţinuta vestimentară la prezenţa în sine în timpul tuturor momentelor din Bal. Vreau să vedem în loji oameni importanţi care pot şi au ocazia să influenţeze în bine cultura şi nu numai cultura”.

La Balul de la Viena au fost peste 400 de invitaţi, nume unul şi unul. Politicieni au fost şi încă mulţi. Să vedem de câţi politicieni va avea parte Balul Operei din Cluj – Napoca ? Să vedem câţi oameni importanţi vor veni şi mai ales, dacă vor respecta codul impus de un asemenea eveniment. Ţinuta va spune multe… Multe despre spectatorul în cauză, despre respectul datorat instituţiei, cel datorat organizatorilor, cel datorat artiştilor, cel datorat celorlalţi participanţi.

Examenul cel mare nu îl dau artiştii, deloc. Examenul cel mare îl dă publicul şi în mâinile sale stă reuşita celei de a 26 – a ediţii.

Demostene ŞOFRON