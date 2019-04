Avertisment pentru primarii din localităţile învecinate

Înscrierea copiilor la creşe rămâne una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă mulţi părinţi clujeni, an de an. În şedinţa de consiliu local de marţi, Emil Boc le-a transmis primarilor din localităţile învecinate să construiască creşe, grădiniţe şi şcoli. “(…) Apahida, Floreşti şi Gilău… Dacă acolo nu se construiesc creşe, şcoli şi grădiniţe, nu aşteptaţi să rezolve Clujul toate problemele, pentru că nu le va putea rezolva. Soluţiile trebuie să fie în comunitate. De aceea cartierul Sopor pe care îl vom face acum, după un masterplan de ultimă generaţie, va avea creşă, şcoală, grădiniţe, toate aceste facilităţi de bază. Dar dacă în continuare va fi această migraţie către Cluj-Napoca de la zona metropolitană pentru grădiniţă, creşă, şcoală, nu vom rezolva problema. Din nefericire nu am nicio jurisdicţie asupra comunelor din preajmă, dar împreună cu primarii din zonele respective putem gândi o politică educaţională. Astăzi este Floreştiul, mâine va fi Gilăul”, a spus Emil Boc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a mai precizat că până în 2020 vor fi date în folosinţă alte 320 de noi locuri în creşe.

Regulamentul înscrierii la creşe s-a modificat, iar potrivit noilor prevederi, în cazul familiei biparentale, fiecărui părinte care are domiciiul în Cluj-Napoca i se vor acorda cinci puncte, iar celui care are o viză de reşedinţă în municipiul Cluj-Napoca i se vor aloca două puncte.

A.M.C.