Au sosit studenţii: s-au umplut terasele, iar traficul e infernal!

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

• Aşteptăm, din partea municipalităţii, soluţii pentru fluidizarea traficului •

Cu ocazia începerii anului universitar, primarul Emil Boc a transmis „un călduros bun venit” noilor membri ai comunităţii. „Au venit studenţii! Clujul îi salută pe noii săi cetăţeni!”, a scris edilul pe pagina sa de socializare, deşi, cu câteva zile în urmă, acesta îşi manifestase îngrijorarea privind afluxul de autoturisme şi, implicit, aglomerarea traficului în municipiu, odată cu sosirea studenţilor.

Amintim că, spre sfârşitul lunii trecute, Boc se declara deranjat de faptul că studenţii îşi vor aduce în municipiu autoturismele personale. „Mă întreb ce facem cu cele 20.000 de maşini pe care le aduc studenţii la Cluj-Napoca? Va fi o mare provocare să îi determinăm să le lase acasă. Avem alternativă cu piste de biciclete, plimbări pietonale, dar şi mijloace de transport pe care au gratuităţi. Va trebui să le spunem «Măi, dragi studenţi, mai puţin cu maşinile în oraş». Marele coşmar va veni după 1 octombrie, când 20.000 de maşini vin în plus în Cluj”, a spus edilul, la un post de radio, deranjat de situaţie.

Acum, se laudă cu studenţii Clujului. „Universitatea, alături de Inovare şi Participare, reprezintă un factor strategic cheie în dezvoltarea municipiului în toate domeniile şi implicit, un avantaj competitiv extrem de puternic pentru Cluj-Napoca. Totodată, dacă definim Clujul prin cei “3T” – Talente, Tehnologie, Toleranţă – primul T îi înglobează tocmai pe cei aproape 80.000 de studenţi care aleg an de an Clujul pentru a pune, aici, bazele viitoarei lor cariere profesionale”, a precizat Boc.

Potrivit primarului, oraşul ales pentru studii va deveni, pentru mulţi dintre aceşti tineri, locul în care îşi vor întemeia o familie, găsi un loc de muncă şi deci, locul în care vor creşte pe toate planurile. „Îi îndemn, aşadar, pe fiecare să se bucure de oraş, să îl respecte, să se implice în comunitatea noastră şi să contribuie activ la viitorul Clujului!”, le-a transmis edilul, studenţilor.

Totodată, Boc a ţinut să le ofere nou-veniţilor în municipiu, informaţii despre evenimentele culturale, sportive şi de timp liber ce au loc la Cluj-Napoca în această lună, precizând că acestea sunt disponibile în broşura realizată de Primărie – “Octombrie în Cluj-Napoca” şi pe pagina Visit Cluj.

De asemenea, Emil Boc i-a îndemnat pe cei care studiază la Cluj-Napoca să voteze proiectele oraşului în cadrul primului proces de Bugetare participativă online din #Romania, pe www.bugetareparticipativa.ro.

A.S.