Au scăzut rezervele valutare ale României

Articol scris in ECONOMIE

La începutul acestui an, rezervele valutare la Banca Naţională a României erau de 34.242 milioane euro, în scădere faţă de cele 34.387 milioane euro existente la 30 noiembrie 2016. În cursul lunii decembrie 2016 au avut loc intrări de 656 milioane euro şi ieşiri de 801 milioane euro. Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone, valoarea acesteia situîndu-se la 3.663 milioane euro. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) au fost de 37.905 milioane euro, mai mici faţă de cele 38.124 milioane euro existente la 30 noiembrie 2016. Plăţile scadente în luna ianuarie 2017 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 138 milioane euro. Vă reamintim că, în acest an, România are de plătit către Uniunea Europeană şi Banca Mondială peste 1,26 miliarde euro.