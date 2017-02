Au fost prelungite înscrierile în proiectul „Made in Romania”

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a primit peste 100 de înscrieri în proiectul „Made in Romania” şi a extins înscrierile pe site-ul www.bvbleague.ro până miercuri, 22 februarie, ora 19. BVB și comitetul de nominalizare vor selecta 50 de companii care vor ajunge în faza finală, în care un juriu format din experți ai pieței de capital va alege 14 companii. Cea de cincisprezecea companie va fi aleasă de public, în perioada 28 februarie – 14 martie. Lista companiilor selectate va fi anunțată la sfârșitul lunii martie, în cadrul galei „Made in Romania”. BVB și partenerii proiectului vor derula un program de mentorat pentru cele 15 companii, care se va derula din aprilie și până în noiembrie, şi care va conţine ateliere, training-uri și întâlniri dedicate echipelor și angajaților, pe subiecte referitoare la marketing, branding, strategie, inovare, audit și finanțarea dezvoltării. Proiectul „Made in Romania: liga celor 15 companii pentru creșterea economiei românești” a fost lansat în februarie 2017, scopul fiind promovarea companiilor românești inovatoare, care au cel mai mare potențial de creștere. Participarea la proiect este gratuită și voluntară, informații suplimentare fiind disponibile pe site-ul www.bvbleague.ro.