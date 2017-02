Au crescut plăţile cu instrumente de debit refuzate de bănci

Articol scris in ECONOMIE

Plăţile cu instrumente de debit refuzate de bănci au crescut, în prima lună a acestui an faţă de decembrie 2016, cu 41,3%, de la 344,1 milioane de lei la 486,18 milioane de lei. Din datele colectate la Centrala Incidentelor de Plăţi din Banca Naţională a României reiese că, faţă de anul trecut, plăţile cu instrumente de debit refuzate de bănci sunt în urcare cu peste 48%, având în vedere că, în februarie 2016, acestea însumau 327,5 milioane de lei. În schimb, numărul de operaţiuni respinse de bănci a scăzut, în ianuarie faţă de decembrie, de la 5.473 la 4.379, şi s-a plasat şi sub nivelul consemnat în urmă cu un an, când au fost înregistrate 5.431 de incidente de plată. Cea mai mare parte a tranzacţiilor refuzate de bănci, atât ca valoare, cât şi ca număr de incidente, provine din plăţile cu bilete la ordin. În ianuarie 2017, valoarea sumelor refuzate provenite din aceste plăţi a fost de 480,8 milioane de lei, în urcare de la 334,5 milioane de lei în luna anterioară. Şi în acest caz, însă, plăţile respinse de bănci au scăzut de la 5.102 în decembrie, la 4.168 o lună mai târziu. La plăţile cu cecuri, sumele refuzate la plată au scăzut în ianuarie faţă de decembrie, de la 9,56 milioane de lei la 5,38 milioane de lei.