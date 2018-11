ATEMI* PENTRU REZULTATE CÂT MAI BUNE

Articol scris in SPORT

Masă rotundă

o despre karateka clujeni în competiţiile interne şi internaţionale la Openul Centenar la Karate WUKF o

Campioni mondiali, europeni şi balcanici mulţi dintre componenţii loturilor noastre reprezentative de karate WUKF se antrenează în oraşul nostru. Înainte de o importantă competiţie internaţională, organizată la sala Polivalenta din Cluj-Napoca i-am invitat la o discuţie, de bilanţ i-aş spune, pe Prof. Ing. Dr. Liviu Crişan, preşedintele Federaţiei Române de Karate WUKF şi Eva Kerekes, antrenor coordonator al Clubului Sportiv „Politehnica” Cluj.

R.V.: Pentru un necunoscător, momentele de dinaintea unor competiţii, oricât de importante, par lipsite de acel spirit japonez, desemnat prin wa**. Cu toate acestea, dragi cititori, la Club este o frenezie de nedescris, pregătirile însemnând foarte mult consum de energie. Am publicat rezultatele seci, recunosc, dar de excepţie de la Malta. Ne povestiţi câte ceva din culise?

Prof. Dr. Ing. Liviu Crişan: Este, practic, prima competiţie a Federaţiei Europene de Karate WUKF. O competiţie pe care am gândit-o într-un loc mai exotic, chiar dacă federaţia de acolo este una mai mică. Federaţie care a arătat de multe ori capabilitatea de a organiza Malta Open. Au dovedit că se poate, aşa că Federaţia Mondială a investit încredere în acest loc. Şi, iată, am reuşit. Sala Pavilionului Expoziţional este foarte mare, deşi foarte scumpă, dar am reuşit o competiţie pe 14 terenuri. Ceea ce a fost în premieră a surprins publicul. Introducerea competiţiei de kobudo a adunat pe tatami prezenţe notabile din Okinawa, America… Reacţiile ulterioare au fost şi mai substanţiale, primind mesaje şi de pe alte continente pentru rezervări la o viitoare competiţii.

Eva Kerekes: L-aş completa pe domnul profesor, spunând că din această confruntare de karate a rezultat o competiţie reuşită. 1200 de participanţi, peste 2000 de înscrieri şi întreceri dintre cele mai pasionante. Campionatul a avut tot ceea ce-i trebuie pentru o competiţie continentală din zilele noastre.

L.C.: Din România am avut 147 de karateka la toate stilurile (Eva Kerekes – shotokan şi wado ryu; Cosmin Stanciu – shito ryu; Magdalena Abu Teir – goju ryu; probe atat kata cat şi kumite), o activitate complexă, foarte bine structurată de ani buni. Noi am observat că, în ultima vreme a crescut ponderea pregătirii fizice. Dacă în urmă cu 20-30 de ani făceam mai mult pregătire tehnică şi tactică, acum s-au schimbat lucrurile. Ne-am aliniat tendinţei mondiale, nu numai din karate, de a da importanţa cuvenită pregătirii fizice. Am schimbat metodele de antrenament, iar ca principiu, Federaţia organizează cel puţin trei cantonamente pentru loturile naţionale (una dintre ele are 90% pregătire fizică).

R.V.: Care a fost comportamentul sportivilor dumneavoastră?

E.K.: „Politehnica” a deplasat 31 de sportivi, o parte fiind şi componenţi ai lotului naţional. După rezultatele obţinute putem spune fără teama de a greşi că s-au comportat extraordinar.

L.C.: Eu, ca preşedinte al Forului Mondial am fost interesat şi de comportamentul de dincolo de tatami. Am avut, de-a lungul anilor atitudini de-a dreptul neplăcute şi am lucrat mult pentru ca situaţiile jenante să fie eliminate cu totul. În Malta, ajungând la hotelul unde a fost cazat lotul României am avut o discuţie cu directorul complexului. Domnia sa mi-a relatat cât de plăcut surprins a fost de atitudine sportivă, civilizată a delegaţiei noastre, cât de bine s-a înţeles cu toţi şi că n-a avut nici o problemă de indisciplină. Mi-a povestit însă că, până prin ’95 a avut un parteneriat cu o firmă de turism din România care organiza chartere şi a întrerupt colaborarea în 1997, datorita

comportamentului dezagreabil al românilor. Noi am ocupat tot hotelul respectiv şi după ce a avut experienţa cu noi şi-a manifestat dorinţa de a relua legăturile cu ţara noastră.

R.V.: Ce urmează?

L.C. Campionatul mondial, la care vom participa în luna iunie, la Bratislava. După pregătiri, sunt sigur că va fi cel mai mare campionat mondial organizat vreodată. Federaţia din Slovacia are o susţinere extraordinară . Primul ministru se implică activ, trei dintre miniştrii (cel de la educaţie naţională, interne şi apărare) sunt foşti practicanţi de karate…

E.K.: Până atunci, avem Openul Centenar. O competiţie pe care o organizăm în fiecare an sub denumirea de Cupa Campionilor Europeni. Sunt invitaţi sportivi dintre cei mai titraţi karateka ai lumii, de fapt. Şi-au manifestat dorinţa sportivi din Statele Unite ale Americii, India, Egipt, karateka care vor să lupte cu noi, campioni mondiali en titre.

L.C.: Trebuie să subliniez o realitate – Şi frumuseţea şi faima oraşului Cluj-Napoca a atras. Multe federaţii noi vor să experimenteze pe viu ceea ce doar au auzit: că avem un oraş civilizat, care arată foarte bine, în continuă dezvoltare, un oraş şi judeţ în care găsesc multe locuri atractive de vizitat. Vor fi peste 1000 de sportivi, dar şi foarte mulţi însoţitori, antrenori, oficiali… ceea ce, evident, va aduce un plus de beneficiu comunităţii clujene. Avem şi sponsori de marcă Platinia Shoping Center, o firmă de producere de miere de albine, Dapis Transilvania, Primăria Cluj-Napoca şi AM Sport, firma care asigură suplimentele nutritive. Şi, nu în ultimul rând, Comitetul Olimpic Român, ca principal susţinător al Federaţiei.

E.K.: Nu e lipsit de importanţă nici faptul că, anul acesta avem un record de ţări participante: 18. Iar noi ne-am pregătit ca întotdeauna: foarte bine. Şi sperăm să ieşim, din nou, pe locul I pe naţiuni.

R.V.: Domnule preşedinte, v-aş ruga să continuaţi ideea cu campionatul mondial de la Bratislava.

LC.: Este o sală imensă, unde, cu trei săptămâni înainte noastră se desfăşoară Campionatul mondial de hochei, o sală cu 10.000 de locuri. Am fost de două ori în Slovenia pentru a vedea stadiul pregătirilor şi, credeţi-mă, la ora demarării competiţiilor, totul va fi perfect. Mai urmează, în 2019 o experienţă nouă: toamna europenelor în Danemarca. O ţară scumpă, dar cu disponibilităţi enorme pentru a se alinia la cerinţele şi exigenţele Federaţiei Mondiale de Karate WUKF. Oraşul Odense, unde se vor desfăşura competiţiile beneficiază şi de o organizaţie a oamenilor de afaceri care vor să atragă investitori prin promovarea sporturilor de mare impact. Ceea ce ne avantajează, sincer.

E.V.: Sportul românesc are tot felul de probleme. Dar, Federaţia Română de Karate WUKF pare că o duce bine. Atât financiar, cât şi mai ales, datorită rezultatelor de excepţie. Cum aţi reuşit? E un… sutemi?***, să spunem. Există vreun secret?

L.C.: Da, există. Managementul. Mi-a rămas în minte o istorioară. O firmă americană de televizoare a ajuns în pragul falimentului şi a trebuit să vândă. A cumpărat o firmă japoneză de profil. Au păstrat fabrica, muncitorii, aceleaşi tehnologii, dar au trimis acolo 4 oameni de-ai lor. În 6 luni au pus fabrica pe picioare, ajungând pe profit. S-a schimbat managementul, felul în care cei patru au reuşit să motiveze personalul, să-i facă să înţeleagă că pentru ei este un „must” să obţină rezultate bune. Nu vreau să spun că suntem 100 la sută performanţi. Probabil că 10 la sută dintre sportivii selectaţi, doar 5-6 reuşesc performanţe. Dar putem să facem asta! Ştiinţific. Iar secretul, dacă pot să spun aşa, stă în promovarea calităţii, a performantei.

Radu VIDA

*lovituri (japoneză orig.)

** pace, acord, armonie ( ibid.)

*** sacrificiu (ibid)