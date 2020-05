Artişti în vremea pandemiei

Articol scris in CULTURA

Marta Deleanu: “Pentru mine pictura este ca o muzică ce mă învăluie încet…”

A absolvit Institutul de Arte Plastice şi Decorative “Nicolae Grigorescu” de la Bucureşti, secţia grafică, promoţia 1974, clasa profesor Octav Grigorescu. A avut prima ei personală încă studentă fiind, în 1969, în cadrul Cenaclului Echinox, Cluj, expoziţie urmată de prezenţe în ţară (Cluj-Napoca, Turda, Bucureşti…) şi peste hotare (Menton/Franţa, Sopron/Ungaria), cea recentă fiind din ianuarie 2020, pictură abstractă, deschisă la Turnul Croitorilor. Expoziţiile de grup sunt multe, foarte multe (Cluj-Napoca, Bucureşti/Sala Dalles, Târgu Mureş, Baia Mare…, dar şi Chantilly, Le Touquet, ambele în Franţa…). Are lucrări în colecţii particulare din România, Franţa, Canada, Germania, Statele Unite, Italia, Ungaria, Suedia, Anglia.

Lucrările Martei Deleanu bucură ochiul şi inima. Pentru că sunt, aşa cum am mai scris nu cu mult timp în urmă, “expresii ale sufletului deschis, prietenos” şi, nu în ultimul rând, generos”

D.Ş.: Cât de greu trec zilele în izolare pentru omul Marta Deleanu?

Marta Deleanu: Trec repede, foarte repede. Culmea, azi este luni şi mâine vineri, iubite nu mai suntem tineri, la mine-i joi, la tineri vineri…

D.Ş.: Pictura îţi umple timpul. Ce altceva mai este pe lângă pictură?

Marta Deleanu: Citesc, citesc, reiau ce mi-a plăcut, apoi, apoi sunt şi prietenii mei, câinii, pisicile…Azi am descoperit un cuplu, raţă şi răţoi, deloc sălbatici. În minunata grădină, fac paşi,la propriu, zilnic 3, 4 mii.

D.Ş.: Care sunt temele abordate acum?

Marta Deleanu: Parcă, în ciudă, nimic sumbru, nimic lugubru, râde iarăşi primăvara, tot a fost 1 mai! O singură lucrare va fi cu pericolul corona, o sinteză, apoi totul e bucurie! Cele mai multe picturi au rămas nepictate, gândurile zboară prea repede de la una la alta, copleşindu-mă!

D.Ş.: Cred că pentru aceste trei luni s-au pierdut şi ceva expoziţii. Cât de generoasă va fi toamna pentru Martea Deleanu, referindu-mă la personale sau chiar colective.

Marta Deleanu: S-au pierdut cu siguranţă, dar am şi văzut multe, poate chiar mai multe cu noua tehnologie. Am pierdut cateva tabere, în Polonia, în Bulgaria, Franţa… Toamna, sub ameninţarea revenirii, sau chiar a neplecării corona v, vom lucra în duşmănie, să-i facem în ciudă!

D.Ş.: Este un timp al gândurilor…La ce se gândeşte Marta Deleanu în aceste zile?

Marta Deleanu: Regret timpul pierdut,vorba vine, pentru că tot ce am făcut am făcut cu bucurie, gânduri şi fapte bun, m-am înţelepţit! Zâmbesc mereu!

D.Ş.: Cum e viaţa în Turda acestor zile?

Marta Deleanu: Pentru mine, Turda este locul unde mă simt în siguranţă, oraşul copilăriei cu anotimpuri minunate, prietenii copilăriei, casa în care am copilărit, totul mă leagă de acea perioadă când părinţii erau mai tineri ca oricând şi eu eram copilul lor minune!

D.Ş.: După atâţia ani dedicaţi culorilor, şevaletului, paletei… şi altor mulţi în faţă, cum aţi defini pictura?

Marta Deleanu: Pentru mine pictura este ca o muzică ce mă învăluie încet…

Demostene ŞOFRON