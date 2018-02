Artă şi CLIL

Articol scris in CULTURA

Sub denumirea “Artă şi CLIL”, la Liceul de Arte Vizuale “Romulus Ladea”, în perioada 15-19 ianuarie 2018, a avut loc cea de-a doua întâlnire transnaţională a proiectului “ New Skills New Schools” din cadrul programului Erasmus+. Cu această ocazie, un grup de 24 de profesori din întreaga Europa ( Italia, Finlanda, Grecia, Polonia, Lituania, Spania) au avut ocazia să cunoască “pe viu”, activitatea didactică ce se desfăşoară în liceul nostru, au participat la workshopuri de pictură, modelaj, bijuterii, landart, şi la seminarii susţinute de profesorii români, pe teme integrate de artă. Au asistat la diverse lecţii interdisciplinare predate cu metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning). Deasemenea, ghidaţi de profesionişti, au vizitat atât oraşul nostru cât şi cetatea Alba Carolina unde au asistat la o adevărată oră de istorie. În Salina Turda au fost impresionaţi de frumuseţea operei de artă creată în adâncul minei de sare de către om şi natură, la un loc.

Datorită acestor frumoase experienţe aflate sub egida Erasmus+, profesorii au putut compara şi analiza sistemele de educaţie din ţările participante şi, în acelaşi timp au descoperit frumuseţile ţării noastre.