ART FOR HELP din nou la start

Articol scris in CULTURA

Cunoscuta acţiune cultural-umanitară ART FOR HELP a GROVE-MOLDOVAN Art-Foundatio Braunschweig (Germania) se află în faţa unor noi provocări şi în 2018, ne-a declarat galeristul Hans-Joachim GROVE, reprezentant al Consiliului de administraţie al Fundaţiei şi iniţiatorul acţiunii.

„Art for Help“ continuă cu ajutorul donaţiilor din partea unor cetăţeni şi firmedin Braunschweig şi regiunea Peine, fundaţia propunându-şi ca evenimentul următor organizat în beneficiul României să aibă loc în luna martie a acestui an. Dar, proiectele acestui an, al căror calendar se extinde până în luna iunie, au la bază realizările şi ,,cărămizile” aşezate cu răbdare şi cu multă muncă, încă din 2017. Astfel, dl Grove a evidenţiat, între altele, firma de IT fme Ag din Braunschweig care, prin reprezentantul acesteia, dl Dirk Bode, a făcut, săptămâna trecută, o donaţie în valoare de 2000 de Euro în folosul unor copii defavorizaţi din Cluj-Napoca. Un motiv în plus ce a susţinut donaţia l-a constituit faptul că fme-Ag are o filială în Cluj-Napoca şi intenţionează, pe viitor, să se implice la faţa locului în aceste acţiuni. În imaginea noastră, de la stânga spre dreapta, dl Dirk Bode, din partea fme Ag, şi reprezentantul Fundaţiei, dl Hans-Joachim Grove, la înmânarea donaţiei. Acţiunile cultural-umanitare au fost mediatizate prin intermediul presei germane şi astfel au venit donaţii individuale în valoare de peste 2400 Euro din partea unor persoane particulare, aşa încât costurile următorului transport pentru România sunt asigurate.

Pe de altă parte, acţiunea „O inimă pentru România – Ein Herz für Rumänien“, sub auspiciile iniţiativei ,,Inima de Aur“ a Braunschweiger Zeitung, a facilitat vânzarea unui obiect artizanal, realizat în stil tradiţional românesc, ceea ce a mai adus în casă 450 euro, care au fost vărsaţi încă în decembrie trecut în contul amintitei acţiuni. Suma totală de 4850 euro realizată în ultima perioadă este dovada clară a încrederii şi angajamentului cetăţenilor din regiune pentru susţinerea activităţilor GROVE-MOLDOVAN Art-Foundation Braunschweig. În paralel, continuă programul de expoziţii şi vernisaje, la sediu sau în alte oraşe din Nordul Germaniei, toate reprezentând prezenţe apreciate şi amplu comentate în spaţiul cultural german.

A consemnat Michaela BOCU

m.bocu@ziarulfaclia.ro