Arhiepiscopul Ioan Robu: Vă îndemn să vă rugaţi pentru poporul nostru şi pentru binele societăţii româneşti

Articol scris in RELIGIE

Arhiepiscopul mitropolit de Bucureşti, Ioan Robu, se adresează credincioşilor, persoanelor care protestează pe străzi, îndemnând la acţiune paşnică, precum şi autorităţilor statului, pe care le cheamă „să se gândească numai la binele poporului nostru şi la viitorul ţării”, informează AGERPRES.

„Cu tot respectul, îi rog pe cei care protestează pe străzi să o facă în mod paşnic; iar pe cei din partidele politice şi din instituţiile statului îi rog să se gândească numai la binele poporului nostru şi la viitorul ţării, aducându-şi aminte totodată de cuvântul Mântuitorului: ‘Fericiţi făcătorii de pace!‘ Dumnezeu să binecuvânteze România şi poporul român!”, afirmă înaltul ierarh romano-catolic, într-un mesaj publicat joi, pe pagina oficială de Facebook a Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti.

ÎPS Robu menţionează că urmăreşte „cu îngrijorare evenimentele din ultimele zile din ţara noastră” şi aminteşte cuvintele adresate după tragedia de la Colectiv, când în spaţiul public apăruseră, ca şi în prezent, referiri la cuvinte precum „minciună”, „corupţie”, „şmecherie”.

„Urmăresc cu îngrijorare evenimentele din ultimele zile din ţara noastră. În spaţiul public au reapărut frecvent cuvintele ‘minciună’, ‘corupţie’, ‘şmecherie’, iar gândul m-a dus imediat la ce am spus după tragedia de la Colectiv: ‘Noi înghiţim foarte uşor neglijenţele, corupţia, minciuna, şmecheria, şi toate acestea ni se par că sunt nimicuri… . N-am făcut mare lucru până acum ca să schimbăm ceva – nu numai noi, Biserica, dar toată lumea: şi voi, şi noi, toţi -, că nu am protestat atunci când am întâlnit şi minciuna şi corupţia şi neglijenţa, indiferenţa. Căci acestea, la un moment dat, pot fi criminale”, spune Ioan Robu.

Totodată, acesta îndeamnă la rugăciune pentru binele societăţii româneşti. „În aceste zile de tensiune, Acţiunea Catolică din România a lansat o invitaţie la rugăciune pentru ţară, iniţiativă pe care am aprobat-o şi pe care o susţin. Vă îndemn, aşadar, să vă rugaţi pentru poporul nostru şi pentru binele societăţii româneşti”, se mai arată în mesajul arhiepiscopului mitropolit de Bucureşti.