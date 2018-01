Aproximativ 7000 de persoane au protestat sâmbătă seara la Cluj-Napoca

Administrație locală

Potrivit Consiliului Judeţean Cluj, în cursul dimineţii de luni nu existau drumuri judeţene blocate sau închise traficului rutier, circulaţia desfășurându-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, în condiţii specifice de iarnă. ”În ultimele 24 de ore precipitaţiile căzute sub formă de ninsoare au fost relativ abundente pe raza judeţului Cluj, cu…

Zilele trecute a nins şi în împrejurimile comunei Mintiu Gherlii, dar n-au fost probleme în privinţa circulaţiei pe drumurile publice. De aceea, în biroul primarului Dumitru Oltean, am discutat mai mult aspecte gospodăreşti… estivale. Edilul-şef al comunei din vecinătatea municipiului Gherla ne-a declarat că în acest an are în plan…