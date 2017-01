Anul începe cu TVA de 19%, taxe mai puţine şi carburanţi fără supraacciză

Articol scris in ECONOMIE

Anul 2017 începe cu scăderea cotei generale de TVA de la 20% la 19% şi eliminarea unor taxe, printre care taxape construcţiile speciale, taxa radio-tv, precum şi a supraaccizei la carburanţi.

Măsurile menţionate au prevăzută ca dată de intrare în vigoare 1 ianuarie 2017, deşi sunt cuprinse în Codul fiscal care se aplică din 1 ianuarie 2016, iar printre cele mai vizibile urmări par a figura reducerea (estimarea este de 1,6% – 1,9%) a tarifului la energie electrică şi o oarecare scădere a preţului la biletele CFR. Teoretic, diminuarea TVA ar trebui să aibă ca efect imediat scăderea preţului la raft, însă este puţin probabil că acest fapt să fie resimţit imediat, măcar fiindcă există stocuri achiziţionate la TVA-ul “vechi”.

Mai clare par a fi lucrurile cu eliminarea supraaccizei la carburanţi, în valoare de 7 eurocenţi/litru, eveniment care ar să nu modifice preţul acestora, din cauza creşterii preţului ţiţeiului la nivel mondial.

Adio 102 taxe parafiscale

Tot din acest an, după îndelungi controverse, sunt eliminate 102 taxe parafiscale, printre care timbrul de mediu pentru autovehicule, plata pentru cazierul fiscal, taxa pentru eliberarea paşaportului temporar, cea pentru pierderea sau modificarea actelor, taxele pentru serviciile prestate de Ministerul Afacerilor Interne pentru public şi taxele percepute de Casa Naţională de Pensii.

De departe, cea mai “populară” taxă care a fost eliminată este taxa radio-tv, măsură cu pricina suscitînd cele mai aprige discuţii, deoarece ar permite partidului aflat la conducere să controleze financiar cele două servicii media.

Pensii fără CASS

De asemenea, în acest an sunt prevăzute o serie de modificări privind contribuţiile la asigurările de sănătate (CASS). Astfel, baza de calcul a acestora, la care se aplică cota de 5,5%, va fi plafonată la de cinci ori salariul mediu brut pe economie. În plus, se elimină excepţia potrivit căreia persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de autor, investiţii, precum şi din alte surse, nu datorează contribuţie de sănătate pentru aceste venituri dacă realizează şi venituri din salarii, pensii sau din activităţi independente.

Să mai reamintim că una dintre primele măsuri anunţate de noul guvern (indiferent cum va arăta acesta) se referă la eliminarea impozitării pensiilor, discuţii în acest sens fiind programate în sesiunea extraordinară a Camerei Deputatilor, convocată în această joi. De remarcat că Senatul a adoptat în septembrie anul trecut un proiect de lege prin care se elimină impozitarea pensiilor indiferent de cuantumul acestora. Însă, în programul de guvernare al PSD se prevede eliminarea impozitului pe venit doar pentru pensiile de sub 2.000 lei şi contribuţia CASS pentru toate pensiile.

Taxă nouă pe gunoi

Din prima zi a acestui an, operatorii de salubritate care vor depozita deşeuri la groapa de gunoi vor trebui să plătească o taxă de 80 de lei pentru fiecare tonă depusă, această taxă urmînd să crească la 120 lei/tonă din 2018.

Evident, este de aşteptat ca operatorii să recupereze aceşti bani de la clienţi, ceea ce se traduce prin majorarea tarifelor percepute pentru serviciile de salubritate.

Continuă scutirea de impozit pe profitul reinvestit

Totodată, din 2017, companiile vor beneficia de extinderea perioadei de scutire de impozit pe profitul reinvestit. Această măsură a fost introdusă la jumătatea anului 2014, însă pe termen limitat, şi urma să expire la finalul anului trecut. De data aceasta, facilitatea a fost extinsă pe o perioadă nedeterminată.

O altă reglementare se referă abrogarea, de anul viitor, a prevederilor referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari, suspendarea până la data de 31 decembrie 2019, a obligaţiei depunerii a trei declaraţii informative (cod 392A, 392B şi 393) şi posibilitatea pentru companiile care îşi recapătă codul de TVA, după ce acesta a fost anulat, să refactureze cu TVA pentru perioada în care au avut codul suspendat.

Regim special de TVA pentru agricultori

Tot din 2017, agricultorii vor putea opta pentru un regim special de TVA. Astfel, ei vor fi scutiţi de TVA, însă vor plăti o compensaţie în cotă forfetară, care reprezintă suma rezultată prin aplicarea procentului de compensare în cotă forfetară asupra preţului / tarifului, exclusiv taxa, aferent livrărilor de produse agricole şi prestărilor de servicii agricole, efectuate de un agricultor. Procentul de compensare în cotă forfetară este 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 şi 8% începând cu anul 2019.