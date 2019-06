Antiromânismul maghiar. Faza pe cimitir

Joi, 6 iunie 2019. Lideri din întreaga lume, printre care cancelarul german Angela Merkel, președintele Franței, Emanuel Macron și Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit, s-au adunat la Portsmouth, oraș situat pe costa de Sud a Marii Britanii, pentru a cinsti memoria celor implicați în cea mai importantă bătălie pentru libertate din istorie. Este vorba de bătălia din Normandia, care avea să ducă la reconciliere şi unitate în Europa, asigurând pacea mai bine de șapte decenii. Am ținut să amintesc de momentul de la Portsmouth pentru a vedea atmosfera ceremoniei dedicate episodului din Normandia și cum știu liderii politici ai lumii civilizate să se raporteze la eroi. Din păcate însă nu toată lumea manifestă o astfel de atitudine și respect când vine vorba de eroi.

În România, în acest an, data de 6 iunie a coincis cu Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, celebrată în fiecare an de Ziua Înălţării Domnului. În acest context, peste 1000 de români au ținut să se deplasaze în Cimitirul internațional din Valea Uzului din Carpații Orientali pentru a-i omagia pe cei care au căzut la datorie în bătăliile date în această zonă în timpul celor două conflagrații mondiale. În acest cimitir își dorm somnul de veci sute de soldaţi români, unguri, germani, austrieci, slovaci, sârbi şi ruşi care au murit în 1916-1917, iar alte câteva sute au fost înmormântați în urma bătăliilor din toamna anului 1944. Numai că românii veniți la Valea Uzului pentru a-și comemora eroii au fost opriți să intre în cimitir de minți bolnave al UDMR care nu au înțeles nimic din lecțiile celor două conflagrații mondiale, preferând ca în locul unui climat de conviețuire pașnică să provoace și să întrețină o stare de tensiune interetnică. Cu siguranță, disputele apărute în 6 iunie puteau fi evitate dacă liderii maghiari nu provocau ostentativ prin închiderea cu lacăt a cimitirului internațional în care sunt îngropați cei peste 1300 de soldați din cele două războaie mondiale și dacă nu ar fi mobilizat persoane să formeze lanț uman astfel încât să-i împiedice pe români să-și desfășoare ceremonia comemorativă. Ce e alarmant e că în data de 6 iunie pentru cei 1000 de români a fost închis cimitirul, în schimb, cu o zi mai devreme, în 5 iunie, pentru un singur om, vicepremierul Ungariei, Semjén Zsolt, a fost deschis. Este inadmisibil cum lideri maghiari aleg să conducă destinele comunității maghiare, apelând la incitări permanente și la dezinformări crase. Să vedem câteva exemple de intoxicare și manipulare folosite în scandalul Valea Uzului. Atât UDMR cât și oficialii de la Budapesta au încercat să acrediteze ideea că mai multe cruci ale soldaților maghiari au fost vandalizate de către români. Nimic mai fals. Toate filmele postate pe internet în care sunt surprinse momentele din după amiaza zilei de joi, 6 iunie, arată că nu s-a comis niciun act de vandalizare. O altă dezinformare făcută de UDMR și de Budapesta a fost legată de faptul că pe locul în care au fost instalate cele 50 de cruci din beton ar fi morminte ale soldaților maghiari. Or, până acum nimeni nu a putut dovedi că în zona crucilor de beton ar fi astfel de morminte. Dimpotrivă, datele apărute în presă arată că parcela ar fi cu morminte de soldați de alte naţionalităţi decât cea maghiară.

Dar ce s-a întâmplat în ultima perioadă în jurul Cimitirului internațional din Valea Uzului este încă o dovadă a faptului că antiromânismul maghiar nu este doar o teorie, ci o realitate.

Ca în martie 1990 la Târgu Mureș, și de data aceasta totul s-a desfășurat după un plan bine gândit și aplicat menit să declanșeze ciocniri interetnice și să umbrească imaginea României la nivel UE și nu numai. Spre deosebire de momentul din 1990, de data aceasta, profesionalismul factorilor responsabili din România au făcut ca planul Budapestei și UDMR să fie dejucat.

Cosmin PURIȘ