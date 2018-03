Angajaţii Ocolului Silvic Gherla se pregătesc pentru „Luna pădurii”

La noi în ţară, perioada 15 martie – 15 aprilie este denumită „Luna pădurii”, timp în care se desfăşoară acţiuni în care sunt angrenaţi atât pădurarii, cît şi locuitorii satelor sau elevii şcolilor. Aşa se va întâmpla şi în zona Ocolului Silvic Gherla, unde pregătirile sunt în fază avansată. Zilele trecute, am vizitat Districtul Ţaga al Ocolului, unde am urmărit la faţa locului lucrările aflate la ordinea zilei. După cum ne-a informat pădurarul Districtului, Daniel Oltean, în raza sa de activitate sunt incluse 5 comune. În perioada următoare, vor fi împădurite nu mai puţin de 8 hectare de teren cu puieţi de gorun, tei şi frasin – specii dominante în comunele Ţaga, Sânmărtin, Buza, Fizeşu Gherlii şi Mintiu Gherlii. „Luna pădurii” are o lungă şi interesantă istorie. Cunoscută în trecut sub numele de „Sărbătoarea sădirii arborelui”, aceasta îşi are originea în ideea de a ocroti pădurea şi a fost iniţiată în America în anul 1872 de ministrul agriculturii din aceea vreme, Sterling Morton.

