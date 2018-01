Angajări masive în IT, vânzări şi retail

Articol scris in ECONOMIE

Cele mai multe joburi disponibile la început de an sunt pentru candidaţii cu experienţă în domeniul IT, în vânzări şi retail, în domeniul economic şi în cel al transporturilor, iar oraşul nostru se află în topul localităţilor care oferă locuri de muncă.

Potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare on-line, Capitala se află pe primul loc în topul oraşelor cu cele mai multe locuri de muncă disponibile (6.067 de joburi), urmată de Timişoara (2.060), Cluj Napoca (2.008), Braşov (1.476), Iaşi (1.436) şi Sibiu (910). De top se apropie şi Arad (835), Constanţa (808), Oradea (775), Ploieşti (711) şi Târgu Mureş (758). Ofertele companiilor includ şi posturi pentru cei dispuşi la relocare.

Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta de locuri de muncă a crescut de la 7.650 anunţuri de angajare la aproximativ 11.400 de anunţuri. În domeniul IT sunt 2.516 anunţuri pentru programatori / developeri şi 1.947 pentru manageri IT. În domeniul medical, cele mai multe oferte sunt pentru asistenţi medicali (150 anunţuri), pentru reprezentanţi medicali (108 anunţuri) şi pentru farmacişti (103 anunţuri), potrivit analizei realizate de Bestjobs.eu.

Pe partea financiară, se caută contabili (458 anunţuri) şi economişti (259 anunţuri). În construcţii, cele mai multe anunţuri sunt pentru ingineri proiectanţi (330) şi arhitecţi (83), iar în ceea ce priveşte transporturile oferta se adresează în mod special şoferilor, existând 484 de anunţuri.

Domeniul HoReCa are cele mai multe oferte pentru bucătari (218) şi pentru barmani (136). Pe domeniul juridic există 41 de anunţuri pentru consilieri juridici şi 26 pentru avocaţi, iar pe partea de vânzări şi retail 652 de anunţuri pentru lucrători comerciali şi 451 pentru agenţi de vânzări. În domeniul administrativ, ofertele sunt în special pentru asistenţi manageri (481 anunţuri).

Peste 1.000 de slujbe libere şi în străinătate

Oferta de locuri de muncă este variată şi în străinătate, existând aproximativ 1.000 de anunţuri de angajare. Cele mai multe oferte sunt în Polonia (232), cu oferte în Varşovia, Cracovia, Gdansk şi Lodz, Ungaria (207) cu joburi în Budapesta şi Debreţin, urmate de Franţa (190), cu joburi în Paris şi Lion, şi Germania (175) cu oferte în Berlin, Munchen, Stuttgart, Frankfurt şi Hamburg. Anunţurile sunt în special pentru candidaţii din domeniul IT şi medical, dar şi pentru muncitori în construcţii, lucrători în HoReCa şi în domeniul administrativ / office jobs.