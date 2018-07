Anchetă la Poliţia Gherla

Articol scris in EVENIMENT

Poliţia municipiului Gherla face obiectul unei anchete dispusă de IPJ Cluj după ce un cetăţean s-a plâns că nu a putut lăsa o sesizare la această unitate de poliţie deoarece poarta de la intrarea în sediu era închisă cu lacăt deşi trebuia asigurată permanenţa 24 de ore din 24.

„Conducerea IPJ Cluj a dispus verificări la Poliţia municipiului Gherla, pentru a se vedea ce s-a întâmplat, iar după finalizarea acestora vor fi comunicate public rezultatele. Nu înţelegem de ce s-a pus lacăt pe poarta de la intrarea în sediu. La sediul Poliţiei Gherla este asigurată permanenţa, este un ofiţer de serviciu 24 de ore din 24. Sunt şi angajaţi suficienţi”, a spus Traian Morar, purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj.

„Duminică dimineaţă în jurul orei 2 am avut un mic accident în autogară. Am făcut o manevră şi am lovit o altă maşină şi i-am spart un bec. Ne-am înţeles amiabil cu proprietarul, i-am plătit paguba şi pentru că luni la prima oră urmează să plec în străinătate, m-am prezentat la poliţie pentru a solicita dovada, în urma accidentului, ca să nu am probleme. Numai că la Poliţie era închis. Aşa ceva nu am mai întâlnit. Poarta de la intrare era legată cu un cablu cu lacăt pe el, aşa că n-am putut să intru. Sonerie era la poartă, dar nu funcţiona, era doar un capac din plastic, aşa că n-am putut nici să sun. În interior, la parter, era lumină, erau lumini şi la etaj, dar nu era ţipenie de om. Am stat vreo 10 minute bune acolo, m-am agitat de unul singur, am strigat, dar nu a apărut nimeni, aşa că în cele din urmă am plecat, cu problema nerezolvată. Nu cred că e deloc normal ce se întâmplă. Dacă aveam o urgenţă, o chestie de viaţă şi de moarte, ce făceam? Dacă eram în faţă la poliţie şi mă urmărea cineva să mă bată, cine mă salva?. Nu de aceea sunt plătiţi, să stea la serviciu, să îşi facă datoria?”, a menţionat cetăţeanul respectiv.

C.P.