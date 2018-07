ANAF: Românii au vărsat la bugetul de stat peste 112 miliarde lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) afirmă că a colectat, în primul semestru din acest an, venituri bugetare în sumă totală de 112,795 miliarde lei, cu 13,5% (indice nominal), cu 13,434 miliarde lei mai mult faţă de suma colectată în perioada similară a anului anterior, de 99,36 miliarde lei.

Conform unui comunicat al ANAF, gradul de realizare a programului de încasări stabilit prin legile bugetare anuale este de 101,8%, ceea ce înseamnă un plus de peste 1,957, miliarde lei faţă de programul comunicat de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv 110,837 miliarde lei.

ANAF susţine că la bugetul de stat s-au încasat 68,171 miliarde lei, cu 3,213 miliarde lei mai mult faţă de sumele colectate în aceeaşi perioadă a anului trecut (64,958 miliarde lei). Încasările la Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) şi accize au deţinut ponderea cea mai mare în totalul încasărilor la bugetul de stat: TVA brută colectată a fost de 35,555 miliarde lei (plus 11,4%), iar accizele colectate de 12,79 miliarde lei (plus 11,9%). TVA restituită s-a cifrat la 8,78 miliarde lei (plus 32,5%), iar accizele restituite la 276 milioane lei (plus 358,2%). La bugetele de asigurări sociale au fost colectate venituri în sumă de 43,983 miliarde lei, cu circa 10,224 miliarde lei mai mult faţă de cele încasate în semestrul I al anului anterior, cînd au fost colectate 33,759 miliarde lei. Agenţia mai spune că gradul de realizare a programului rezultat din legile bugetare anuale (41,459 miliarde lei) a fost de 106,1%.