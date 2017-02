ANAF a declanşat o acţiune de combatere a traficului ilicit cu ţigarete

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că declanşat „Operaţiunea Scut”, pentru combaterea traficului ilicit cu ţigarete la frontierele Uniunii Europene.

Conform ANAF, din 5 februarie au fost intensificate controalele la frontieră, controalele în trafic, pieţe, târguri şi oboare, în vederea eliminării ţigaretelor provenite din trafic ilicit. Principalele modalităţi de control, pe lângă intensificarea controlului la frontieră, vor fi controalele cu echipe canine şi controalele efectuate de echipele mobile ale Directiei Generale a Vămilor (DGV), reactivate în ianuarie 2017. În cadrul acestei operaţiuni, DGV va fi sprijinită de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Reamintim că Dorel Fronea, vicepreședinte ANAF și coordonator al activității structurilor vamale a declarat, la începutul acestui an, că traficul ilegal cu țigarete “nu înseamnă doar pierderi semnificative la bugetul de stat, dar și impulsionarea fenomenului de crimă organizată, cu implicații serioase asupra securității statului și a intereselor naționale.”

“În august 2016, am demarat reoperaționalizarea structurilor vamale și am relansat și eficientizat echipele canine, iar în ianuarie 2017 am reînființat echipele mobile. Totodată, Strategia Națională de combatere a comerțului ilegal cu țigarete, inițiată de Vamă, a fost finalizată și urmează să fie lansată public. Obiectivul nostru este de a atinge un nivel al contrabandei cât mai apropiat de media de 10% din Uniunea Europeană” a afirmat Fronea.

Creştere pe piaţa neagră a ţigaretelor

Conform datelor recente prezentate de compania de cercetare Novel Research, piața neagră a țigaretelor a înregistrat în 2016 un nivel mediu de 16,8%, în creștere față de media anuală de 16% din 2015. Procentul din 2016 reprezintă cel mai ridicat nivel mediu anual din 2011 până în prezent.

Regiunea Nord-Est a fost campioana comerțului ilegal cu țigarete anul trecut, situându-se la 41,9%, în creștere cu 4,5% față de 2015. Regiunile Sud-Vest, Vest și Nord-Vest dețin cote de 24,4%, 23,8%, respectiv 21,1%, cifrele fiind în ușoară creștere în 2016 comparativ cu 2015. Din punct de vedere al provenienței, categoria “cheap whites” a continuat să aibă și în 2016 cea mai mare pondere (58,2%), urmată de şigările provenite din Ucraina (20%, în creștere cu 5,4% comparativ cu 2015) și Moldova (14,9%, în scădere cu 5,7% față de anul precedent). Ponderea produselor ţigaretelor din Serbia se situează la 2%, nivel relativ constant față de cel din 2015.

Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier. În 2015, companiile de tutun au virat la buget circa 3 miliarde de euro, însemnând accize, TVA, taxe și contribuții. Suma reprezintă aproape 2% din PIB, sau echivalentul a 12,5% din totalul veniturilor bugetare.