An bun pentru vinul românesc

Patronatului Național al Viei și Vinului apreciază că producția de vin a României va fi cu 10-15% mai mare în acest an față de anul trecut, până în jurul cantității de 3,6 milioane de hectolitri, iar din punct de vedere calitativ vinul românesc din producția anului 2017 va fi unul de excepție.

„Vinul românesc din producția acestui an va fi unul de excepție din punct de vedere calitativ, ideal pentru învechirea în vinotecile cramelor și ale iubitorilor de vin. Cu siguranță, vinurile românești vor obține distincții numeroase la concursuri internaționale datorită calității, pentru că 2017 este an de vinotecă pentru vinul românesc”, a afirmat Ovidiu Gheorghe, directorul Patronatului Național al Viei și Vinului, citat de Agerpres.

În ceea ce privește producția de vin, reprezentantul patronatului estimează pentru acest an o creștere la nivel național cu 10 – 15% față de producția din 2016, până la un total de 3,6 milioane hectolitri de vin. „Spre deosebire de anul precedent, înghețul de la sfârșitul lunii aprilie și grindina nu au afectat suprafețe semnificative cultivate cu viță de vie la nivel național și nici nu a existat presiune din punct de vedere fitosanitar”, precizează Ovidiu Gheorghe.

Producţie mai mare în toate zonele ţării

Potrivit datelor PNVV, cea mai mare creștere a producției de struguri pentru vin este estimată în regiunea Munteniei, zona viticolă Dealu Mare, cu circa 20% mai mult în acest an față de anul anterior, dar și în Dobrogea, unde estimările actuale arată un plus de 15 – 20%. La fel, podgoriile din Moldova, zona de nord (Cotnari) și zonele Iași/Vaslui și Bohotin estimează că vor avea o producție de struguri mai mare cu 10%, în timp în zona de sud (Vrancea) a Moldovei producțiile pot fi cu 15% mai mari în acest an comparativ cu 2016. Producătorii de vin estimează pentru regiunea Transilvaniei și cea a Banatului o creștere a producției de struguri cu circa 10% în 2017 față de 2016. Pentru regiunea Olteniei, zona Segarcea, creșterea este de 15%, în Sâmburești și Mehedinți, un plus de 10 – 15%, iar în zona Corcova, estimările actuale arată o producție de struguri mai mare cu circa 10% în acest an comparativ cu anul trecut.

În aceste an, culesul strugurilor a început mai devreme, în jurul datei de 15 august, în zona viticolă Mehedinți (Oltenia), iar în 20 august a debutat în regiunea Banatului, dar și în cea a Olteniei, respectiv în zonele Corcova și Sâmburești. În regiunea Moldovei, zona de nord (Cotnari) culesul a început în jurul datei de 25 august, iar pe zona de sud (Vrancea) în jurul datei de 28 august. De asemenea, în zona Segarcea (Oltenia) și în regiunea Dobrogei culesul a debutat în prima zi a lunii septembrie, iar pe 4 septembrie în zona Iași/Vaslui (Moldova). Culesul strugurilor va începe cel mai târziu în regiunea Transilvaniei, respectiv în jurul datei de 15 – 20 septembrie 2017.

Importul de vin – de patru ori mai mare decât exportul

România a exportat anul trecut în țările intra și extracomunitare 12.900 tone de vin, însă a importat de aproape patru ori mai mult, respectiv 50.200 tone. Exporturile de vinuri au adus încasări de 20,5 milioane de euro, în timp ce valoarea importurilor de vin s-a ridicat la 47,5 milioane de euro în anul 2016.

Anul trecut, România a obținut o producție de vin de 3,267 milioane de hectolitri, cu 10% mai mică decât în 2015 (3,627 milioane de hectolitri) și față de anul 2014, când s-au produs 3,75 milioane de hectolitri, și față de 2013, când s-a înregistrat o producție record de 5,11 milioane de hectolitri, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii. Potrivit cifrelor publicate în primăvară de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV), vremea nefavorabilă din multe regiuni a fost principalul motiv pentru care producția mondială de vin a scăzut cu 3% în 2016, până la 267 milioane hectolitri. Cu o producție de 50,9 milioane hectolitri, Italia și-a confirmat poziția de cel mai mare producător mondial de vin, urmată de Franța (43,5 milioane) și Spania (39,3 milioane).