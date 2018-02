Ambasadorul Republicii Armenia a vizitat şi municipiul Gherla

Administrație locală

La începutul acestui an am vizitat comuna Borşa cu scopul de a afla cât mai multe amănunte cu privire la investiţiile planificate pe 2018. Doamna primar Mariana Secară ne-a informat despre toate proiectele preconizate pe acest an. După ce am ieşit din sediul Primăriei am intrat şi la Şcoala Gimnazială,…