Ambasadorul Hans Klemm, semnal de la Cluj-Napoca: Rusia desfăşoară o campanie informaţională împotriva aliaţilor NATO

Articol scris in EVENIMENT

Prezent la Cluj-Napoca, miercuri, pentru a lua parte la o dezbatere despre pericolele secolului XXI organizată de Grupul de Reflecţie şi Analiză Internaţională CITADEL, ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm a avertizat că Rusia desfăşoară o campanie informaţională împotriva aliaţilor NATO. Potrivit diplomatui american, Rusia urmăreşte, printre altele întărirea mişcărilor şi partidelor extremiste, sprijinirea mişcărilor separatiste şi subminarea încrederii publicului în guverne.

„Rusia desfăşoară o campanie informaţională împotriva aliaţilor NATO încercând să atingă scopul primar: întărirea mişcărilor şi partidelor extremiste, sprijinirea mişcărilor separatiste, subminarea încrederii publicului în guvernele noastre şi explorarea diferenţelor etnice, culturale şi religioase între şi în interiorul ţărilor noastre, deseori folosind o retorică falsă. Acestă campanie are ca scop slăbirea statelor membre NATO şi a Alianţei. Lupta împotriva propagandei şi dezinformării este dificilă mai ales în democraţii ca ale noastre care preţuiesc libertatea de exprimare. Aliaţii sunt concentraţi în a întări rezistenţa oamenilor şi instituţiilor pentru a face faţă acestor ameninţări neconvenţionale. Corupţia, aşa cum a menţionat profesorul Naumescu (coordonatorul Grupului CITADEL – n.n.) este o astfel de ameninţare neconvenţională”, a spus ambasadorul SUA la Bucureşti.

Hans Klemm a mai subliniat că în anumite locuri, cum ar fi România, tacticile Kremlinului sunt mai subtile. ‘’În loc să încerce să convingă publicul vizat să susţină politicile ruseşti, ei încearcă să submineze încrederea populaţiei în instituţii precum UE, NATO sau parteneriatul nostru strategic. În intervenţia sa, Hans Klemm a mai arătat că păstrarea independenţei sistemului judiciar construită în ultimii 15 ani de România este o asigurare pentru cetăţenii României şi pentru aliaţii NATO cu privire la rezistenţa, puterea şi încrederea pe care o pot avea în România”. „Din punctul nostru de vedere, în ultimul deceniu România şi-a mărit credibilitatea în lupta împotriva corupţiei, incluzând aici stabilirea unui sistem judiciar independent. Trebuie să acceptăm că valorile democratice stau la baza Alianţei NATO şi a puterii oricărui guvern care caută încrederea cetăţenilor săi. Păstrarea independenţei sistemului judiciar construită în ultimii 15 ani de România este o asigurare pentru cetăţenii României şi pentru aliaţii NATO cu privire la rezistenţa, puterea şi încrederea pe care o pot avea în România”, a spus ambasadorul.

Întrebat cum comentează criza catalană şi dacă mişcările secesioniste din Europa constituie un pericol la construcţia UE, Hans Klemm a menţionat doar că problemele apărute în Catalonia au fost privite cu îngrijorare în România, precizând că nu poate spune mai mult pentru că el este ambasador al SUA în România.

Facultatea de Studii Europene a Universităţii ‘’Babeş-Bolyai’’ a găzduit, miercuri, dezbaterea ‘’Prepraring for the 21st century threats’’, organizată de Grupul de Reflecţie şi Analiză Internaţională CITADEL, think-tank de analiză în domeniul politicii internaţionale.

Decanul Facultăţii de Studii Europene, Nicolae Păun, a propus, în deschiderea dezbaterii, un moment de reculegere în memoria Regelui Mihai, şi toţi cei peste 150 de participanţi la dezbatere, printre care şi ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, s-au ridicat în picioare şi au păstrat tăcerea câteva secunde.

Cosmin PURIŞ