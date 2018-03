Ambasadoarea Franţei în România, Michèle Ramis: „Suntem în anul Centenarului Marii Uniri, prilej favorabil pentru dezvoltarea cooperărilor dintre Franţa şi România”

Cea de-a opta ediţie a „Întâlnirilor Europene din Transilvania”, dedicate, în acest an, temei „Oraşe durabile”, a început, miercuri, în Aula „Alexandru Domşa” a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, în prezenţa ambasadoarei Franţei în România, Michèle Ramis.

La festivitatea de deschidere au luat cuvântul ambasadoarea Franţei în România, Michèle Ramis, directorul filialei Cluj a Institutului Francez, Xavier Leroux, rectorul Universităţii Tehnice, prof. univ. dr. Vasile Ţopa, secretarul de stat Ciprian Roşca din Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, şi directorul proiectului „Oraş durabil”, Hervé BoisGuillaume, din Ministerul Tranziţiei Ecologice şi Solidare şi Ministerul Coeziunii Teritoriilor din Franţa.

„Sunt bucuroasă să particip, azi, la deschiderea celei de-a opta ediţii a „Întâlnirilor Europene din Transilvania”, lansate în 2010 şi consacrate mizelor dezvoltării teritoriale, susţinute de diferiţi actori. La aceste întâlniri iau parte actori din sectoarele public şi privat, din întreprinderi, pentru a încerca să stimuleze dezbateri şi crearea legăturilor franco-române, dar şi cu alte ţări invitate la manifestare, pentru a valorifica proiecte la nivel local în domeniul dezvoltării teritoriale. Dezvoltarea durabilă este o prioritate pentru Europa şi în particular pentru Franţa şi România. UE dezvoltă, de 40 de ani, strategii de dezvoltare. Din 2016, UE şi-a luat trei angajamente care vor contribui la ameliorarea programelor de dezvoltare durabilă, în orizontul anului 2030, cu noi agende de dezvoltare urbană, armonizare a oraşelor, favorizarea cooperării dintre oraşe ori lupta împotriva schimbărilor climatice”, a spus ambasadoarea Franţei.

Şefa diplomaţiei franceze la Bucureşti a subliniat că populaţia Europei devine din ce în ce mai mult urbană şi tot mai puţin rurală. În acest context, oraşele trebuie să se organizeze, pentru a-şi menţine viabilitatea, armonia urbană şi pentru a proteja, totodată, mediul înconjurător. Peste tot în Europa pietonul a câştigat spaţii mai sigure, se amenajează tot mai multe piste pentru circulaţia pe biciclete, trierea deşeurilor este în creştere, mobilitatea maşinilor este regândită, oraşele sunt mai atente la calitatea aerului.

„Colectivităţile teritoriale, societatea civilă, întreprinderile, experţii, locuitorii trebuie să fie actori esenţiali în elaborarea unor politici publice în privinţa mediului înconjurător. Avem nevoie de toţi actorii. Oraşul este un loc privilegiat unde se joacă mizele de creştere, de legături sociale, de tranziţie ecologică. În Franţa, ca şi în România, colectivităţile teritoriale sunt purtătoare de proiecte inovative în materie de oraşe durabile – Cluj-Napoca fiind ataşat de un astfel de proiect. Oraşul de mâine include şi ameliorarea accesului la servicii şi a infrastructurii, accentuând rolul fiecărui actor în domeniul său – tranziţia energetică şi dezvoltarea tehnologiei informaţiei. Un număr de 30 de oraşe din România cooperează, strâns, cu oraşe franceze. Ambasada Franţei a lansat un parteriat cu Camera de Comerţ Franco-Română şi Bussines France, destinat tuturor colectivităţilor teritoriale din România, acesta fiind un cadru favorabil de colaborare şi cooperare ambiţioasă.

„Suntem în anul Centenarului Marii Uniri din 1918, prilej favorabil pentru dezvoltarea cooperărilor dintre Franţa şi România, cu proiecte concrete”, a punctat şefa diplomaţiei franceze la Bucureşti, amintind, în context, că la „Întâlnirile Europene din Transilvania” au venit peste 100 de participanţi – decidenţi locali, reprezentanţi de înalt nivel din mediul de afaceri, cadre universitare şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Secretarul de stat Ciprian Roşca din Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a felicitat organizatorii acestui „eveniment de anvergură”. Ministerul se numără printre partenerii acestei manifestări devenite tradiţionale.

„Împreună cu Ambasada Franţei la Bucureşti şi cu Agenţia Naţională de Regenerare Urbană din Franţa am iniţiat Proiectul de Lege al regenerării urbane şi am demarat deja un prim proiect pilot cu o astfel de temă, în cartierul Ferentari din Capitală”, a arătat secretarul de stat Ciprian Roşca. El a subliniat că „regenerarea urbană oferă condiţiile optime pentru reducerea dezechilibrelor economice şi sociale”. În 2018, România va demara prima strategie de dezvoltare teritorială a României. Tot în 2018, va începe elaborarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor.„Cluj-Napoca are, în ultimii ani, o dezvoltare economică peste aşteptările prognozate, şi potrivit aprecierilor locuitorilor rivalizează cu Bucureştiul în privinţa calităţii vieţii”, a concluzionat secretarul de stat.

Primarul Emil Boc a salutat prezenţa ambasadoarei Michèle Ramis „în oraşul francofoniei”.

„La Cluj-Napoca există cea mai importantă comunitate de studenţi francofoni din afara Franţei”, a evidenţiat edilul şef.

Potrivit acestuia, secolul al XIX-lea a fost cel al imperiilor, secolul al XX-lea al statelor naţiune, iar cel actual este al oraşelor. Azi sunt în lume 21 de metropole cu peste 10 milioane de locuitori, iar peste 450 de oraşe au o populaţie de cel puţin un milion de cetăţeni. Deja două treimi din populaţie locuieşte la oraş. Deşi ocupă doar 2% din suprafaţa globului, oraşele deţin 55% din populaţia lumii şi sunt responsabile de 75% din emisiile de carbon. Tendinţa din următorii ani va fi de aglomerare urbană. Fenomene precum migraţia, sărăcia, terorismul ţin tot de provocările urbane.

Şi municipiul Cluj-Napoca se confruntă cu probleme de trafic intens, de polarizare socială şi de sărăcie, a spus Emil Boc. Care sunt soluţiile pentru a duce spre dispariţie aceste aspecte negative ? În opinia edilului şef clujean, „mai multe resurse financiare trebuie să rămână la nivel local, pentru că aici sunt şi cele mai mari provocări”. Apoi este nevoie de strategie şi viziune pe termen mediu şi lung. „La Cluj, aceste strategii au fost elaborate sub egida Universităţii – care este pilonul fundamental al dezvoltării oraşului. Vechile platforme industriale au încetat să mai fie competitive şi au fost transformate în spaţii de inovare – clădiri de birouri de clasa A. Pe de altă parte, dinamismul cultural a conferit o nouă viziune asupra direcţiilor de dezvoltare urbană”, a explicat primarul municipiului.

„Ingredientele pentru a putea realiza tranziţia spre un oraş durabil sunt toleranţa, solidaritatea, încrederea conferită de administraţia publică prin asigurarea transparenţei, precum şi utilizarea soluţiilor tehnologice pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii (…). România are nevoie mai mult ca niciodată de finalizarea reformei administrative a ţării, Legea 1 din 1968 fiind caducă. Trebuie să atragem direct resurse financiare de la Bruxelles, aşadar trebuie să îndeplinim şi criteriile minimale cerute de Eurostat, privind dimensiunile regiunilor sau judeţelor, de minimum 800.000 de locuitori. Azi doar Suceava îndeplineşte aceste condiţii. Clujul nu ar mai trebui să meargă pe la Minister; ar putea fiecare regiune sau judeţ să îşi facă propriul program operaţional sectorial. O a doua parte a reformei vizează zona micro: nu mai putem să guvernăm ţara eficient cu 3.000 de unităţi administrativ teritoriale. Este nevoie de o asumare politică pentru reducerea unităţilor de administrare teritorială”, a susţinut Emil Boc.

Peste 130 de participanţi veniţi din toate sferele sociale şi de activitate, precum şi 30 de experţi în administraţie publică, din Franţa, România şi Polonia, vor dezbate tema reuniunii şi vor propune soluţii în cadrul „Întâlnirilor Europene din Transilvania”, care se desfăşoară miercuri, 14 martie la Cluj-Napoca, iar în 15 şi 16 martie la Alba-Iulia.

Participanţii vor discuta, în plen şi în cadrul celor zece ateliere de lucru, trei subiecte: „Demersuri şi procese de guvernanţă pentru un oraş care devine durabil”; „Oraşul durabil: prioritate pentru o viaţă bună şi calitatea vieţii locuitorilor” şi „Tranziţia economică, digitală, energetică şi inovarea în serviciul dezvoltării durabile”. Discuţiile vor permite o analiză a politicilor publice ale dezvoltării urbane durabile, precum a relaţiei dintre colectivităţi, locuitori şi teritoriu; în acelaşi timp ele vor pune în evidenţă iniţiativele inovatoare şi exemplele de bune practici, stimulând schimbul de idei între cei care sunt preocupaţi de viitorul oraşelor.

Întâlnirile Europene din Transilvania sunt organizate, din 2010, de Ambasada Franţei în România şi filiala din Cluj-Napoca a Institutului francez din România, prin parteneriate cu autorităţile locale, universităţi, asociaţii locale şi companii franceze şi româneşti. Evenimentul reuneşte, timp de trei zile, decidenţi locali, reprezentanţi de înalt nivel din mediul de afaceri, cadre universitare şi reprezentanţi ai societăţii civile în jurul unei teme legate de dezvoltarea teritorială în Europa.

Bazându-se pe publicul local şi pe acţiunile întreprinse în cadrul cooperării bilaterale, „Întâlnirile Europene din Transilvania” intenţionează să stimuleze dezbaterea, să faciliteze crearea de legături şi să pună în valoare proiectele desfăşurate la nivel local.

Partenerii evenimentului sunt: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Municipiului Alba-Iulia, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, „Museikon” din Alba-Iulia şi Media ImageFactory, agenţie de comunicare specializată în dezvoltarea proiectelor sociale şi culturale. Partener media: RFI România.

