Alin Tişe – atac dur la adresa parlamentarilor USR Cluj

Articol scris in EVENIMENT

Vicepreşedintele PNL, Alin Tişe, a criticat dur atitudinea pe care reprezentanţii USR Cluj o au în Parlament, precizând că, deşi au promis că vor fi altfel, au ajuns „să doarmă în Parlament”. Liberalul a spus că nu e normal să vii să explici că dormi pentru că te-a plictisit bugetul de stat, când ca ales al Clujului ar trebui să te baţi pentru proiectele din zonă. „Uitaţi-vă ce se întâmplă în acest partid nou, în care fostul meu coleg de facultate, care înainte de a face politică ne spunea cum o să renunţe la venituri şi că niciodată nu o să poată să aibă venituri aşa de mari ca un parlamentar, acuma are vreo 170 de milioane lei (ROL-n.n) pe lună şi doarme în Parlament. Dar nu numai că doarme, ne spune că a adormit pentru că este plictisit de buget, când ar trebui să se bată pentru proiectele Clujului. Repet, este strict problema dânsului. Celălalt coleg de la deputaţi, îmi scapă cum îl cheamă (Adrian Dohotaru-n.n), ne spune că se bucură că merge să mai facă un duş în biroul lui Goţiu. Aceşti oameni au primit 22 la sută din procente în Cluj-Napoca. Cu alte cuvinte, aceşti oameni au promis că vor fi altfel, iar ei au ajuns să doarmă în Parlament. S-a ajuns acum ca Parlamentul să consume şi noaptea curent. Ştiţi că, într-o lună, Casa Poporului consumă curent cât un orăşel mic? Acum va trebui să meargă lumina şi noaptea pentru că parlamentarii USR vor să doarmă acolo, generând cheltuieli suplimentare, iar peste zi vor dormi în Parlament. Nu am înţeles ce pot face noaptea acolo, ce păzesc acolo noaptea, atâta timp cât Parlamentul trebuie convocat? Vă spun că lucrurile nu sunt în regulă. Sigur, nu sunt ipocrit să nu ştiu că întotdeauna Puterea îşi impune punctul de vedere. Şi eu am avut multe amendamente, dar măcar am încercat să le susţin. În schimb, ei dorm şi, mai mult, ne spun că dorm pentru că s-au plictisit când ar trebui să se bată pentru proiectele Clujului. Nu neapărat pentru proiectele municipiului sau ale judeţului, ci pentru proiectele regionale precum spitalul de urgenţă, centura de sud a municipiului Cluj-Napoca, autostrada Transilvania, devierea cursului Someşului etc.”, a spus Alin Tişe.

Reacţia dură a vicepreşedintelui PNL vine după ce senatorul USR de Cluj, Mihai Goţiu, a fost surprins dormind în timpul dezbaterilor pe marginea adoptării bugetului naţional. Mihai Goţiu a fost ales senator pe listele USR Cluj, iar în prezent deţine şi funcţia de vicepreşedinte al Senatului. Salariul său este cu mult mai mare decât al unui simplu senator. Goţiu încasează nu mai puţin de 16.000 de lei net, sumă la care se adaugă cheltuielile de transport (cu avionul), sumele pentru cabinetul senatorial, precum şi diurne, cazare etc.

Cosmin PURIŞ