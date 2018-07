Alimentele s-au ieftinit nesemnificativ, în iunie

Articol scris in ECONOMIE

Preţurile de consum la mărfurile alimentare au scăzut în luna iunie cu 0,24% raportat la mai, însă au urcat cu 3,86% faţă de cele înregistrate în iunie 2017, cele mai mari ieftiniri fiind înregsitrate la cartofi (cu 5,9%), ouă (cu 3,82%) şi fructe proaspete (cu 3,41%).

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, preţuri mai mici au fost înregsitrate, în luna iunie faţă de mai, şi la categoriile legume şi conserve de legume, cu 1,56%, fructe şi conserve din fructe, cu 1,32%, dar şi la zahăr (cu 0,53%), mălai (cu 0,14%), produse de morărit (cu 0,04%), carne de porc (cu 0,04%) şi ulei (cu 0,03%).Cele mai mari scumpiri s-au consemnat în iunie, comparativ cu luna precedentă, la citrice şi alte fructe meridionale – cu 1,42%, miere de albine – cu 0,48%, produse de franzelărie – cu 0,39% şi la carne de bovine – cu 0,32%. Creşteri mici de preţuri au mai fost înregistrate la unt (cu 0,28%), peşte proaspăt şi conserve din peşte (cu 0,26%), pâine (cu 0,21%), telemea de vacă (cu 0,15%), cacao şi cafea (cu 0,15%). Şi la categoria băuturilor alcoolice au fost consemnate mici scumpiri în iunie. Astfel, la categoria ţuică, rachiuri şi alte băuturi majorarea a fost6 de 0,21%, la vin de 0,12%, iar la bere de 0,07%.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit în iunie cu 0,14% faţă de mai şi cu 3,1% raportat la situaţia din decembrie 2017. Comparativ cu iunie 2017, mărfurile nealimentare sunt mai scumpe cu 7,82%. Principalele creşteri de preţuri s-au înregistrat la combustibili – cu 0,47%. Faţă de decembrie 2017, preţurile la combustibili au urcat cu 6,18%. Deşi în iunie faţă de mai preţurile la energie electrică, gaze şi energie termică au stagnat, acestea au consemnat creşteri faţă de decembrie 2017, de 2,46%, 10,43% şi, respectiv, 2,13%.

Tarifele la servicii au crescut în iunie 2018 cu 0,20% în comparaţie cu luna precedentă, cu 1,19% faţă de decembrie 2017 şi cu 2,58% raportat la iunie 2017. Cele mai mari scumpiri s-au consemnat în iunie, faţă de mai, la transportul aerian – cu 4,44%. Comparativ cu decembrie 2017, biletele de avion au fost mai scumpe în iunie cu 10,22%. Alte creşteri de tarife au fost înregsitrate la serviciile de igienă şi cosmetică – cu 0,51% (plus 3,22% faţă de decembrie 2017), la transport urban – cu 0,39% (plus 1,90% faţă de decembrie 2017) şi la serviciile oferite de restaurante, cafenele şi cantine – cu 0,32% (plus 1,89% raportat la decembrie 2017).