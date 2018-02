Alianţa Română a Universităţilor Tehnice: Sistemul de învăţământ superior tehnic ar putea fi regândit

Sistemul de învăţământ superior tehnic ar putea fi regândit, sunt de părere rectorii instituţiilor de învăţământ membre ale Alianţei Române a Universităţilor Tehnice. Potrivit acestora, o astfel de măsură ar putea fi luată numai în urma unei dezbateri largi, informează AGERPRES.

„(…) Vrem să regândim profund, nu doar noi, între noi universităţile, ci şi împreună cu societatea, angajatorii, studenţii, care este cel mai bun sistem, care este cel mai bun model pentru învăţământul tehnic din România. (…) Există mai multe variante: de a merge pe o formulă de trei ani (n.r. – licenţă) plus doi ani (n.r. – masterat), trei ani şi jumătate (n.r. – licenţă) plus un an şi jumătate (n.r. – masterat). Cu diplomă de inginer după masterat, practic, la finalul celor cinci ani (n.r. – licenţă plus masterat), aşa cum se întâmplă în Italia, Franţa, Germania, în acest moment. Sau o formulă intermediară care este lansată acum de unii dintre colegi care nu vin din ARUT: de patru ani (n.r.- licenţă) plus un an (n.r. – masterat), formula care este mai forţată, aş zice, dar trebuie să vedem care sunt implicaţiile nu doar în acest moment, ci şi pentru următorii ani, în condiţiile în care numărul de absolvenţi de învăţământ cu bacalaureat va scădea”, a declarat rectorul UPB Mihnea Costoiu, cu prilejul reuniunii ARUT.

El a spus că cerinţele angajatorilor referitoare la pregătirea studenţilor sunt din ce în ce mai mari. „Cerinţa angajatorului este mai mare din punct de vedere al calităţii, nu mai vor absolvenţi care să nu fie bine pregătiţi, ci pe care să îi pregătim complet într-un ciclu de trei plus doi sau trei şi jumătate, plus un an şi jumătate, o formulă pe care mai trebuie să o discutăm între noi, pentru armonizare. În acest moment avem încă discuţii între noi şi vom mai avea”, a mai afirmat rectorul UPB. El a mai arătat că va trebui să se realizeze armonizarea cu ceea ce se întâmplă în ţările UE.

Rectorul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Vasile Ţopa, a semnalat că o problemă care va trebui rezolvată este cea a cadrelor didactice, mai ales din zona IT. „O problemă dificilă pe care trebuie să o rezolvăm cât de repede posibil (…), sigur că da, vom rezolva problema inginerilor, dar mă tem că nu ştiu cum vom rezolva problema cadrelor didactice. Sunt zone în care deja suntem sub o presiune uriaşă în a asigura resursa umană. (…) Este din ce în ce mai greu să-i păstrăm pe aceşti tineri care lucrează în sistemul de învăţământ, cu salariile pe care le au. Sigur că ei sunt atraşi de tot ceea ce înseamnă salarizare în această zonă. Aici ar trebui să solicităm factorilor de decizie găsirea unor soluţii, altfel vom intra într-un colaps „, a declarat rectorul.

La rândul său, rectorul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Dan Caşcaval, a spus că nu este vorba numai despre lipsa cadrelor didactice, ci şi despre faptul că firmele cer un număr tot mai mare de studenţi.