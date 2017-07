Alianţa BINE arată care e importanţa creştinismului şi a valorilor tradiţionale

• Normalitate şi prevederi legale, versus „diversitate” •

Organizatorii mitigului pentru Normalitate, desfăşurat pe 1 iulie, consideră că extinderea în afara Bucureştiului a paradelor pro-hosexualitate reprezintă un fenomen îngrijorător pentru morala publică a României, arătând că manifestarea celor din Alianţa Blocului Identităţii Naţionale în Europa (BINE) a vizat apărarea valorilor familiei creştine tradiţionale, nicidecum o acţiune extremistă, aşa cum greşit au înţeles organizatorii marşului care militează pentru drepturile homosexualilor – un grup, dealtfel, restrâns de persoane care militează pentru diversitate sexuală în detrimentul normalităţii. „Am asistat sâmbătă la fenomenul extinderii paradelor homosexualilor în afara Capitalei, un fenomen îngrijorător pentru morala publică a României. Spunem morală publică, întrucât doar aceasta este de interes general, şi nu morala privată: fiecare persoană, inclusiv cele de orientare homosexuală, pot face ceea ce vor în cadrul privat, în casele lor, însă nu şi în spaţiul public, pe străzile oraşelor unde suntem şi noi, sunt şi copiii noştri, pe care nu avem dreptul să-i expunem obscenităţilor şi vulgarităţii specifice paradelor gay. Clujul devine astfel al treilea oraş românesc, după Bucureşti şi Chişinău, intrat în vizorul acestei minorităţi care doreşte să forţeze cu orice preţ legalizarea căsătoriilor şi adopţiilor homosexuale”,arată, prin intermediul unui comunicat de presă transmis pe adresa redacţiei, co-preşedintele BINE şi, totodată lider al Partidului Noua Dreaptă, Tudor Ionescu. Acesta precizează că Noua Dreaptă se opune manifestărilor publice ale acestei minorităţi încă din anul 2005, când au organizat la Bucureşti prima „paradă a perversităţii”. „De atunci, Noua Dreaptă organizează în fiecare an, în aceeaşi zi cu parada homosexualilor, un Marş al Normalităţii, exprimând opoziţia majorităţii covârşitoare a românilor faţă de aceste manifestări publice ale homosexualilor, cu caracter obscen şi provocator. Obscen prin apariţiile groteşti ale unor domni îmbrăcaţi în fuste mini şi ciorapi de plasă, rujaţi şi rimelaţi ca la circ, şi provocator prin revendicările şocante pentru un popor majoritar creştin, de legalizare a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a adopţiilor de copii de către «cuplurile» de homosexuali”, punctează Ionescu, susţinând că datorită autorizării Mitingului pentru Normalitate la Cluj-Napoca, homosexualii nu au primit autorizaţie în faţa Catedralei Ortodoxe şi în Piaţa Avram Iancu, aşa cum au solicitat iniţial. „De ce şi-au dorit atât de mult să treacă prin faţa Catedralei Ortodoxe şi a statuii lui Avram Iancu? Răspunsul este limpede: ca să provoace, ca să forţeze o reacţie de respingere din partea clujenilor care iubesc Biserica şi care-l iubesc pe Avram Iancu! Este evident că nu am fi permis niciodată profanarea unui loc simbolic, deopotrivă creştin şi patriotic, cum este Piaţa Avram Iancu. Şi tocmai pentru că nu ne dorim ca Bucureştiul, Chişinăul şi Clujul să devină nişte Sodome moderne, am reacţionat şi am organizat manifestări în sprijinul normalităţii la Bucureşti şi Chişinău în luna iunie iar pe 1 iulie am spus la Cluj-Napoca un nu hotărât paradelor homosexuale în oraşul de pe Someş, un nu hotărât căsătoriilor şi adopţiilor homosexuale şi un da ferm familiei naturale, familiei tradiţionale întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie”, explică Tudor Ionescu.

Adriana STUPAR