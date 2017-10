Alegeri locale parţiale pentru primar doar în comuna Călăraşi

În urma şedintei de miercuri, Executivul a stabilit data pentru alegerile locale parţiale pentru localităţile care au rămas fără primar ca „urmare a demisiilor unor titulari sau aplicării unei pedepse privative de libertate. Acestea urmează să se organizeze la data de 5 noiembrie în mai multe localităţi din ţară, printre acestea numărându-se şi comuna clujeană Călăraşi. Funcţia de primar din această unitate administrativă a rămas vacantă după ce liberalul Ioan Racolţa, aflat la al patrulea mandat, şi-a înaintat demisia. O altă comună clujeană care nu are primar de un an de zile este Râşca. Deşi se aştepta ca şi aici să se organizeze alegeri parţiale locale, Executivul nu a cuprins comuna Râşca pe lista localităţilor în care să aibă loc alegeri locale parţiale în 5 noiembrie. Şi asta din cauză că fostul primar Ioan Morar a înaintat recurs la o hotărâre a Tribunalului Cluj prin care i s-a respins solicitarea de anulare a actului emis de prefect prin care s-a constatat pierderea mandatului. Demersul prefectului a venit după ce instanţa Curţii de Apel Cluj l-a condamnat definitiv pe Ioan Morar pentru abuz în serviciu. În urma procesului de fond, Judecătoria Huedin a dispus condamnarea lui Morar la şase luni de închisoare pentru două infracţiuni de abuz în serviciu. Morar a făcut apel iar Curtea de Apel Cluj i-a admis contestaţia schimbându-i încadrarea juridică din două infracţiuni de abuz în serviciu într-o singură infracţiune în formă continuată, dar i-a menţinut pedeapsa de şase luni de închisoare cu suspendare. Cu toate acestea, Ioan Morar s-a înscris în cursa electorală din 2016 pentru un nou mandat de primar la Râşca, fiind susţinut de PNL. Deşi avea o condamnare definitivă pentru abuz în serviciu, Morar a putut candida din nou pentru că pedeapsa accesorie de interzicere a dreptului de a alege şi de a a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice a fost suspendată. La scrutinul din 5 iunie 2016, liberalul a ieşit câştigător însă în octombrie 2016 prefectul a emis ordinul prin care se constata încetarea de drept a mandatului de primar a lui Ioan Morar. Liberalul a făcut apel la instanţă, cerând anularea ordinului prefectului. Tribunalul Cluj a dispus însă respingerea ca nefondată a acţiunii lui Ioan Morar, hotărârea instanţei fiind definitivă. Liberalul a încercat să găsească şi alte soluţii juridice pentru a-şi salva mandatul de primar. În acest sens, Ioan Morar a înaintat la Judecătoria Huedin o cerere de revizuire, încercând să convingă instanţa să dispună reanalizarea dosarului în care a fost condamnat penal. Judecătoria însă i-a respins solicitarea. Morar a făcut apel, însă Curtea de Apel Cluj i-a respins solicitarea.

Acum, Morar încearcă să obţină anularea ordinului prefectului prin care a fost demis din funcţie însă nu are nicio şansă pentru că hotărârea dată de Tribunal în cazul său nu poate fi atacată cu recurs.

C.P.