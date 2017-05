„ALBUL TERMIC” – ÎNAPOI LA BIBELOURILE DE PORŢELAN…

Articol scris in CULTURA

Nimic nu „trădează” la adresa Eroilor 34 că în spatele porţii încuiate, undeva în curte, ar fi o galerie de artă: Atelier Patru&4ArtSpace. Dacă primăria clujeană nu e interesată, de mulţi ani, de un permanent şi generos spaţiu al UAP Cluj (am scris în cronica unui vernisaj de la Turda, că edilii de acolo le-au oferit, mai interesaţi, un frumos local în centru), iubitorii de artă sunt inventivi şi „se descurcă” după posibilităţi. O singură încăpere, nu prea mare, dar deja cunoscută de insider-ii scenei prin conceptul ei inedit de a găzdui „expoziţii de o zi”, spre a face faţă solicitărilor. Albul termic, numele expoziţiei Elenei Ilash (pictor şi scenograf), a „supravieţuit” mai mult – aşa am reuşit să o vizitez într-o zi ploioasă de mai. Am deplâns lipsa afişelor cu evenimentul şi existenţa spaţiului, dar mi s-a spus că nu e politica galeriei – consider că e eronat.

Sunt bibelouri cu toate subiectele cunoscute de la părinţii şi bunicii noştri – balerine, cai, peşti, vagabonzi, lebede, fetiţe, băieţi…, aşezate direct pe podeaua albă, câteva pe două mici piedestale negre, toate iluminate puternic de două proiectoare, ceea ce augmentează percepţia lor fantomatică, proiectând umbrele lor pe pereţii tot albi, ca în celebra peşteră a lui Platon. Parcă ar spune: iată, noi suntem amintirile/umbra amintirilor/umbrelor amintirilor/umbrelor… Elena Ilash explică, pertinent, scopul demersului estestic: Obiectele albe, preţioase, porţelanul ca materie compozită, impune o stare de graţie şi o introspecţie la nivelul emoţiilor diafane asupra formei… Atunci avem termicitatea, adică forţa persuasivă din spatele unei suprafeţe albe, aproape fără identitate. Am ales să făuresc şi să colectez obiecte, să le dau o identitate nouă, dincolo de acea destinaţie pur decorativă… Cele 113 obiecte-forme de porţelan deţin şi amprenta unui desen-intervenţie, „un tatuaj”, o diferenţiere sau o apropiere a lor într-un ansamblu.

Într-adevăr, majoritatea exponatelor a „suferit” o modificare estetic-simbolică: li s-au înlăturat culorile, apoi li s-a aplicat o grafică, în albastru-colbalt, specifică fiecărui subiect şi toate au „primit” o inimă cvasi-anatomică, dorind să ne atenţioneze că ele, deşi extrase din „universul” lor iniţial, care le dădea viaţă şi sens, încă nu sunt „moarte”, încă ne mai pot spune ceva! Un interesant şi valoros moment estetic-spiritual al vieţii artistice a Clujului nostru, care ar fi meritat o „viaţă” mai îndelungată şi o mai mare expunere medială.

© Eugen Cojocaru