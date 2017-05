Adrian Ţion, Nostalgia călătoriei

Articol scris in CULTURA

Cărţile de călătorie sunt în cele din urmă cărţi de înţelepciune. Pe lângă spiritul vagant, pe lângă observarea atentă a lumii pe care o străbat călătorii, aceşti argonauţi ai spaţiului lasă în urmă numeroase remarci, meditaţii, fărâme de gândire care se mulează pe marile obiective civilizatorii cu care ajung în relaţie. O călătorie nu e o simplă deplasare dintr-o ţară în alta, dintr-un teritoriu în altul, ci o veritabilă poartă spre cunoaştere, spre lărgirea bagajului de informaţii acumulat. Mulţi dintre contemporanii noştri, fie din comoditate, fie din lipse pecuniare elocvente, preferă să călătorească din fotoliul de acasă unde stau comozi în faţa televizoarelor, văzând pământuri noi, ţări, obiceiuri, oraşe, „minuni”ale civilizaţiei prin ochii celor care au fost la faţa locului. Acest mod de a concepe rotundul pământesc l-am îmbrăţişat şi eu de câtăva vreme, când puterile tot mai puţin mă împiedică să iau rucsacul în spate sau valijoara de voiaj şi să înfrunt necunoscutul. E mai comod şi mai avantajos în acest caz să urmăresc ce au văzut alţii înaintea mea, atrăgându-mi atenţia asupra unor ţinuturi, localităţi, popasuri magice pe care le vizitez împreună cu cel care îmi propune aceste vizionări. A vizita este echivalent în acest caz cu a viziona, adică cu inducerea unei viziuni asupra spaţiului şi timpului trăirii, al mărturisirii. Adrian Ţion face parte din aceşti călători care mi-au pricinuit reale şi pure satisfacţii, urmărindu-l în peregrinările sale prin lume, în încercarea de a înţelege mai bine oamenii şi mentalităţile lor. Cartea sa, apărută recent, Nostalgia călătoriei (Napoca Star, 2017) dă seama de acest sentiment tonic al bucuriei călătoriei pe care autorul îl trăieşte. Dispunând de o Dacie preistorică, pe care o aseamănă uneori cu Pisicuţa lui Calistrat Hogaş, autorul nostru se încrede în posibilităţile acesteia de a înfrunta rotogolul pământesc, căutând la faţa locului acele reverii pe care numai întâlnirea cu noi civilizaţii şi popoare ţi-o poate satisface. Ca orice român fascinat de latinitatea tămăduitoare, prima descindere în exterior este făcută în Italia, o călătorie pe care i-a oferit-o hazardul, respectiv o agenţie de turism, pe baza taloanelor furnizate de „Evenimentul zilei”, singura călătorie pe care o face fără maşina proprie. Un Volvo obosit îl duce până în preajma Veneţiei, în staţiunea Lido di Jesolo, de unde cunoaşte farmecul aşezărilor de la Adriatica, al sticlarilor din Murano şi al gondolelor legănate de ape. Este prima sa călătorie, întâmplată în 2003, cea care îi şi deschide apetitul pentru voiaj. În anul următor ia drumul Greciei, îndrăgostindu-se de Atena, acest vestigiu de civilizaţie străveche, „ca o iubire devastatoare”. În anul următor vede Balcicul, pentru care are nostalgia românului băştinaş, într-un orăşel aflat încă sub semnul turismului din socialism. Orăşelul Reginei Maria îl fascinează şi-l determină să facă consideraţii spirituale despre istorie. Cum Orientul îi este deocamdată mai la îndemână, se va lansa în anul următor spre Turcia, spre a surprinde mirajul Istanbulului. Apoi o ia mai hotărât spre Vest, străbătând sudul Franţei, aproape de zona Pirineilor şi de ţinutul unde a pictat Vincent van Gogh, al cărui destin îl urmăreşte de aproape în Arles şi regiunea în care acesta a petrecut un an. În 2007 ajunge în Olanda, care i se înfăţişează drept raiul bicicliştilor şi al spiritului gospodăresc, aşa cum îl sesizase anterior şi Sadoveanu la vremea lui. Următoarea zonă de interes este cea a unor ţinuturi mai apropiate, făcând parte din acea Mittel Europă habsburgică, din care decupează Debreţinul şi Bad Gastein, adică dintr-o lume a imperiului pe care transilvănenii noştri de odinioară o frecventau destul de des. Periplul său european se încheie în mod simbolic cu elogiul Franţei, ţara mult căutată de români, care au dat culturii şi civilizaţiei lor câteva contribuţii remarcabile. Aici caută atelierul lui Brâncuşi, mormintele unor scriitori români, casele pe unde au hălăduit spirite ca Ionescu, Cioran, Eliade, Tzara. Fervoarea observaţiei creşte considerabil, încât călătorul nostru îşi propune să treacă de la călătoria exterioară spre cea interioară. Registrul evocării se schimbă, meditaţia asupra problemelor actuale se accentuează, iar autorul se simte la fel de responsabil, ca şi cei pe care îi vizitează, de marea degringoladă a lumii contemporane, de sporirea riscului de terorism într-o Europă care îşi domină cu greu angoasele trecutului. Turistul devine şi el la fel de neapărat şi vulnerabil, iar lumea în care intră nu-i mai oferă decât un surogat de plăcere. Referinţele la trecut, la lecturi şi comparaţii livreşti, raportările la acel „acasă”, care se află instalat organic în gena noastră, rămân elemente de bază, care pigmentează cu sarea şi piperul lor observaţiile proprii, nasc voluptăţi de gând şi simţire. Nostalgia Belle Epoque-ului îl face să viseze la acele frumoase zile ale Europei, în care călătorul era totuna cu Cetăţeanul Lumii. Şi acum autorul nostru simte această responsabilitate, iar nostalgia călătoriei devine un leit-motiv care structurează impresiile lui pline de savoare şi de pitoresc.

Mircea POPA