Ad Libitum Voices, la nivelul celor de la G4 sau The Canadian Tenors!

Puţin, foarte puţin a lipsit ca finala X Factor 2017 să fie adjudecată de clujenii cvartetului vocal Ad Libitum Voices. Foarte puţin, acesta este adevărul. Cu menţiunea că cei patru solişti clujeni au acces în runda a II – a a finalei din seara zilei de 22 decembrie. Finală decisă de voturile publicului, voturi care i – au dat câştig de cauză lui Jeremy Ragsdale (Statele Unite).

Ad Libitum Voices – Tiberius Simu, Sergiu Coltan, Vlad Morar, Cristian Ignuţa, suportul muzical asigurat de pianista Bianca Murariu – înseamnă operatic pop, stil accesibil de abordare a pieselor de referinţă din repertoriul pop, operă şi operetă. Stil abordat în general, de solişti cu experienţe pe scenele teatrelor lirice sau de concert. Ad Libitum Voices sunt, prin locul 2 obţinut la X Factor 2017, pe urmele celor de la G4 (grup londonez, finalist la X Factor UK 2004; foşti studenţi ai Guildhall School of Music and Drama), The Canadian Tenors, The Texas Tenors, Il Divo sau Amici Forever (Marea Britanie, două soprane, un tenor, un bariton), toţi, repet, cu experienţe pe scenele de concert.

De experienţe artistice vorbim şi în cazul celor de la Ad Libitum Voices, cu toţii foşti studenţi ai Academiei de Muzică ‘Gheorghe Dima’ din Cluj – Napoca. Tiberius Simu (tenor) a debutat pe scena Operei naţionale Române Cluj – Napoca, în 2003, în dublă postură, regizor şi rol titular ‘Alfredo’ în Traviata. Repertoriul este vast, de reţinut fiind roluri pecum ‘Tamino’ (Flautul fermecat), ‘Don Ottavio’ (Don Giovanni), ‘Fenton’ (Falstaff), ‘Almaviva’ (Bărbierul din Sevilla), ‘Gabriel von Eisenstein’ (Liliacul). Sergiu Coltan (tenor) este cunoscut graţie colaborărilor cu ONR Cluj-Napoca, Opera Maghiară de Stat Cluj-Napoca, Filarmonica ‘Transilvania’, Filarmonica Oltenia din Craiova, Filarmonica de Stat din Arad,… Cristian Ignuţa (bas) este originar din Arad, unde a urmat cursurile Liceului de artă ‘Sabin Drăgoi’, studii de pian, violă, fagot, canto, studii urmate apoi la AMGD. Este cunoscut prin rolurile ‘Sarastro’ (Fautul fermecat), ‘Masetto’ (Don Giovanni), ‘Franck’ (Liliacul), mare parte a activităţii artsitice fiind dedicată cvartetului Ad Libitum Voices. Vlad Morar (bariton) este încă student, an IV, canto, clasa profesor Mircea Sâmpetrean. Calitatea vocii i-a adus colaborări cu ONR Cluj-Napoca (în Motanul încălţat), cu Filarmonica Moldova din Iaşi, cu Bigg Dimm a Band, o deschidere extraordinară spre toate genurile muzicale, jazz, operă, vocal – simfonic. Dacă ar fi să fac apropieri, atunci cea mai bună este cea cu grupul londonez G4 (amintit mai sus), toţi absolvenţi cu studii canto de specialitate, plus participarea la concursul X Factor !

Ad Libitum Voices a avut un parcurs de senzaţie în finala X Factor 2017. Runda I a însemnat două piese, prima alături de Alina Eremia, a doua, ‘Eroina’, alături de mentorul de concurs, Carla’s Dream. Runda a II – a a însemnat ‘Bohemian Rhapsody’ şi apropierea de premiul cel mare.

Sunt ferm convins că ne vom reîntâlni cu membri cvartetului Ad Libitum Voices şi în viitor, că vor avea parte de succese şi în continuare, că voi fi cel care va consemna şi primul lor album. Le voi şi le vom urmări activitatea solistică, la fel de merituoasă, pe care o dorim la acelaşi nivel ridicat. Şi va fi la acelaşi nivel, sunt convins şi de acest lucru.

Se cuvin scrise câteva rânduri şi despre câştigătorul X Factor 2017, americanul Jeremy Ragsdale, mentor de concurs Horia Brenciu. Jeremy (35 ani) este fost student şi actual profesor de canto la Berklee College of Music din Boston. Avem de-a face cu un solist de operă, cu deschideri spre toate genurile muzicale, de unde şi succesele de care se bucură.

Iată cât de importante sunt studiile de specialitate, în cazul nostru canto. Cât de importante sunt experienţele artistice în pluralitatea lor, scenă şi catedră, toate benefice dezvoltării personale, ca om şi artist.

Demostene ŞOFRON