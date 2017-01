Actorii sătmăreni au golit… punguţa clujenilor!

Aşa cum ne-am obişuit în ultimii ani la turneele efectuate de trupa Teatrului de Nord Satu Mare la Cluj-Napoca, mai ales când e vorba de piese pentru copii, aceasta are mereu săli arhipline. Aşa s-a întâmplat şi zilele trecute, când peste 800 de spectatori au luat cu asalt sala mare a Casei de Cultură a Studenţilor pentru a asista la spectacolul „Punguţa cu doi bani”. Este o variantă muzicală a povestirii lui Ion Creangă, pusă în scenă de cunoscutul regizor Andrei Mihalache, autor al mai multor reprezentaţii de mare succes dedicate micilor spectatorilor (vezi „Mica sirenă” sau „Micul prinţ”, piese care în ultimii doi ani au avut totdeauna casă închisă la Cluj-N apoca!). De astă dată, varianta muzicală a piesei lui Ion Creangă a… golit, pur şi simpu, punguţa amatorilor de teatru din oraşul nostru, părinţii înghesuindu-se, efectiv, să procure un bilet, toate locurile fiind ocupate, chiar şi scările din interiorul sălii. De mult nu am văzut atâta lume la un spectacol de teatru la Cluj-Napoca! Succesul de casă a fost asigurat de valoarea piesei şi de mesajul educativ ale acesteia, dar şi de jocul actorilor sătmăreni. Trupa din nordul ţării (în care mulţi sunt clujeni!) s-a dovedit şi de această dată la înălţimea aşteptărilor, verva de joc şi inspiraţia, dar şi mişcarea scenică atrăgând simpatia micilor, dar şi marilor spectatori. Cei peste 800 de copii şi părinţi din sală au cântat şi au dansat împreună cu actorii de pe scenă, creând o atmosferă sărbătorească atât în spaţiul dintre scaune, cât şi pe scenă. La sfârşitul reprezentaţiei, sute de copii au invadat scena în acordurile muzicii, dorind să se fotografieze cu artiştii. Unii au oferit flori actorilor, alţii pur şi simplu au stat de vorbă cu… Cocoşul sau cu Boierul. A fost ceva inedit, dar şi frumos. Plăcerea şi satisfacţia de a evolua în faţa unei săli arhipline a dat un impuls special actorilor Vlad Mureşan, Dorina Nemeş, Carmen Frăţilă, Cornel Miron, Szekely Tibor şi Sergiu Tăbăcaru, care la sfârşitul spectacolului au mai rămas pe scenă, zeci de minunte, în compania admiratorilor lor. Unii dintre copii au plecat acasă cu ursuleţul CORTINEL în miniatură, cu cărţi de poveşti sau cu amintirea unei piese de teatru unde s-au distrat minunat şi pe care n-o vor uita prea curând. CORTINA EVENTS a mai bifat un succes răsunător, clujenii simţind nevoia participării la astfel de evenimente teatrale organizate pentru copii. Bine a menţionat înainte de spectacolul „Punguţa cu doi bani” regizorul Andrei Mihalache: „Părinţii şi profesorii n-au voie să vadă acest spectacol decât cu acordul copiilor sub 12 ani!”

SZEKELY Csaba

Foto: Ioan Mircea CORPODEAN